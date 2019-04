A látványos menetelések után jó lesz résen lenni a Molnál és a Richternél

OTP

Egy hónapokig tartó oldalazást követően az OTP árfolyama sikeresen áttörte a 12 ezer forint közelében húzódó ellenállási zónát márciusban, majd néhány hét leforgása alatt újabb és újabb történelmi csúcsokra erősödött. Április közepén az OTP-részvények jegyzése már 13 250 forinton járt, ezt követően viszont elfogyott a korábbi lendület, az árfolyam csökkeni kezdett, amelyben vélhetően a korábbi hetek raliját követő profitrealizálások is szerepet játszottak. Heves eladásokat viszont nem láthattunk, így az összkép továbbra is pozitív, az OTP árfolyama még midig emelkedő trendben mozog. Az MACD indikátor ugyanakkor érdemes lehet figyelni, a vételi pozíciók zárására adott jelzést korábban. Alulról a 12 650 forintos szint támaszt jelent már az esésben, míg a további erősödéshez a korábbi csúcs, 13 250 forint leküzdésére lenne szükség.

Mol

A Mol tavaly május óta egy emelkedő trendcsatornában halad felfelé, bár a csatorna alsó trendvonala a múltban többször is tesztelésre került, onnan mindig pattanni tudott az árfolyam. Nem volt ez másképpen az elmúlt hetekben sem, azt követően, hogy az árfolyam rövid időre kiesett a trendcsatornából, erőteljes emelkedés kezdődött, amely során új lokális csúcsot sikerült beállítani 3 450 forintnál. A további emelkedéshez ennek a 3 450 forintos szintnek a leküzdésére lenne szükség, alulról a 3 340 forintos szint erős támaszt jelenthet az esésben.

Richter

A korábbi hetek erősödését követően megjelentek az eladók a Richter piacán, a gyógyszergyártó árfolyama a hét utolsó két kereskedési napján már csökkent, a hirtelen jött esésnek viszont a 9-napos mozgóátlag hamar véget vetett. Érdemes az MACD-re is figyelni, bár konkrét jelzés még nem érkezett, elég lehet néhány csökkenő nap ahhoz, hogy az indikátor a vételi pozíciók zárását jelezze. Amennyiben folytatódik a korábbi hetek emelkedése, a 6 000 forintos szint környéke (korábbi lokális csúcspont) szabhat gátat az erősödésnek. Alulról az 5 665 forint környékén található 23,6 százalékos Fibonacci-szint, az alatt pedig az 5 580 forint közelében húzódó 20-napos mozgóátlag jelenthet erős támaszt.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom gyakorlatilag január közepe óta oldalazik a 455 és a 473 forintos sávban, bár az árfolyam többször is megkísérelte áttörni a 61,8 százalékos Fibonacci-szintet 473 forintnál, ez egyszer sem sikerült neki. Az elmúlt hetek folyamatos lecsorgásának hatására pedig az árfolyam ismét tesztelte a sáv alját, sőt, rövid időre a 455 forintos szint közelében található 50 százalékos Fibonacci-szint alá is beesett. Innen ugyan kisebb felpattanás következett és sikerült a Telekom árfolyamának a hetet a korábbi sávon belül zárnia, de a technikai összkép alapján nagyobb erősödésre aligha számíthatunk. Az MACD indikátor már korábban eladási pozíciók nyitására adott jelzést, ráadásul az árfolyam nem csak a 9- és 20-napos, hanem az 50-napos mozgóátlag alá is került. Mindezek alapján kiemelten érdemes lesz figyelni, hogy a 455 forintos támaszszint kitart-e az előttünk álló héten. Amennyiben szignifikánsan letöri az árfolyam ezt a szintet, könnyen elérhető válhat a 440 forintos szint közelében található 38,2 százalékos Fibonacci-szint.