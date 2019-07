A legendás drogbáró testvérétől lophatott Elon Musk - Rengeteg pénze bánhatja

It's Not a Flamethrower, Mr Escobar https://t.co/TXH02nixIc — Elon Musk (@elonmusk) 2019. július 11.

100 millió dollár készpénzt vagy ekkora értékű Tesla-részvénypakettet követel Roberto Escobar Elon Musktól egy szellemi tulajdon lopási ügyben. Roberto Escobar annak a Pablo Escobarnak a fivére, aki hatalmának csúcsán a világ dorgkereskedelmének becslések szerint 80 százalékát kontrollálta, és évente 22 milliárd dollárt keresett ezzel, 1989-ben a Forbes szerint a világ 7. leggazdagabb embere volt. Roberto szerint Elon Musk ellopta az ötletét, amelyet még 2017 közepén a Tesla egyik mérnökének mutatott be az Escobar család.A TMZ beszámolója szerint Roberto Medellinben 2017 nyarán egy játék-lángszóró tervét ismertette Muskékkal, amivel "pénzt lehet égetni". Az ötlet onnan eredt, hogy Pablo Escobar hatalma csúcsán a városi legendák szerint állítólag rengeteg készpénz égetett el csupán heccből vagy más nem részletezett okokból. Roberto azt szerette volna, hogy mások is képesek legyenek hatékonyan pénzt égetni, ha arra szottyanna kedvük, ahogy ezt tette ő és testvére korábban.Ezek után nem történt több egyeztetés a tervről, azonban 2018 januárjában Elon Musk Boring Company nevű cége egyszercsak megjelent a piacon a termékkel, és az 500 dolláros lángszóró-játék eladásaiból nem sokkal a termék bemutatása után 3,5 millió dollárnyi bevételre tett szert. Összesen csak 20 ezer darabot gyártottak a fegyverkereskedelmi szabályok miatt "not-a-flamethrowerre"(azaz "nem-egy-lángszóróra") átnevezett termékből, melyet mind el is adtak, és most a másodpiacon, pl. az eBayen kb. kétszeres áron lehet beszerezni. Összesen tehát 10 millió dolláros bevételt értek el a lángszóró árusításából.Természetesen a játék-lángszórók valóban nem katonai célokra használható eszközök, hanem dizájnos, jól kinéző, propán-bután gázzal működő disznóperzselők, esetleg kátránypapír melegítésére is használható eszközök.Az ügyről Elon Musk Twitter üzenetben szólalt meg a tőle megszokott lazasággal, azt mondja:"ez nem is egy lángszóró, Mr.Escobar."Roberto Escobar nemrégiben megjelent saját termékével, amit pontosan a Musk-féle not-a-flamethrower árának feléért kínál. A termék működés közben így néz ki:Musk játék-lángszórójáról is rengeteg videó és teszt készült, például itt lehet megnézni egy ilyen tesztet:Roberto Escobar termékéről - amely megszólalásig hasonlít Musk játék-lángszórójára - további fotók készültek, például ez itt:

Forrás: Escobarinc.com

Musk terméke működés közben:

Forrás: Getty Images/Bloomberg