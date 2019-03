A legfontosabb üzleti rendezvényekkel készül a Portfolio 2019-ben is: itt a lista

Március 19. Győr - Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2019

Március 21. Investment, Wealth and Savings (IWS) 2019

Április 4. Debrecen - Kelet-magyarországi Gazdasági Fórum 2019

Április 10. Portfolio-MAGE Járműipar 2019

Április 11. Hitelezés 2019

Április 26. Nyugat-magyarországi Agrárfórum 2019

Május 8. FM & Office 2019

Május 8. Építőipar 2019

Május 14. Szeged - Dél-magyarországi Gazdasági Fórum 2019

Május 16. Kecskemét - Dél-magyarországi Gazdasági Fórum 2019

Május 21. Smart Logistics 2019

Május 23. Portfolio HR Revolution 2019

Május 28. Financial IT and Disruptive Technologies 2019

Június 4. Future City 2019

Június 4. Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019

Múlt héten indult el a Portfolio Csoport 2019-es tavaszi konferenciaszezonja a nagy hagyományokkal bíró Biztosítás 2019 című rendezvénnyel, valamint a vadonatúj, de hatalmas érdeklődést vonzó Budapest PropTech Forum 2019 konferenciával. Ez még csak a kezdet, látva a Portfolio Konferencia oldalán meghirdetett események sorát.A következő szűk három hónapban összesen 15 szakmai rendezvényt kínálunk, gyakorlatilag lefedve a magyar gazdaság teljes spektrumát, az ország teljes területét. Az alábbiakban ízelítőt adunk mindegyikből. További részletes tematika, előadók és információk az adott eseményre kattintva érhetők el.Az ország gazdasági vérkeringésében nagyon fontos szerepet játszanak a nagyvárosok, a vidék gazdasági és innovációs centrumai, ezért a Portfolio 2010 óta rendszeresen látogat el ide gazdasági konferenciasorozata keretében. Célunk 2019-ben is az, hogy ezeken a fórumokon is színvonalas, aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítsük a helyi vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, ezáltal versenyképességük növelésében. Részletek itt Nyugdíjpénztárak összevonása, ingatlanalapok visszaváltásának szigorítása, a forgalmazói jutalékok átalakítása, a pénzpiaci alapok nagy részének átalakulása, MiFID 2-nek való megfelelés - egy sor szabályozói változás érte az utóbbi egy-két évben a hazai befektetési alapokat, és napról napra jönnek ki az újabb, az alapkezelők életét megnehezítő javaslatok. Mindez nemcsak az alapkezelők profitját, de működését is megnehezíti, kérdés, hogyan tudnak ezzel megbirkózni a több mint 6000 milliárd forintnyi befektetést kezelő szolgáltatók. A Portfolio Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján kiemelten, több szekcióban is foglalkozunk a fentiekkel.Hogyan néz ki a magyar gazdaság pályája a következő években és hogyan alakulhat a forint árfolyama? Hogyan lehet áthidalni a térség munkaerőhiányából és a lendületes béremelkedéséből adódó feszültségeket és hogyan érdemes ezzel párhuzamosan a vállalatok működési hatékonyságának javítására fókuszálni? Hogyan tudnak ezekben a kihívásokban segíteni a Növekedési Hitelprogram és az uniós pályázatok aktuálisan elérhető forrásai? Ezekre a kérdésekre választ kaphatnak a debreceni rendezvényünkre érkezők. További részletek itt A globális járműipar elképesztően sikeres volt az elmúlt években, a vezető gyártók és beszállítók eladásai újabb és újabb csúcsokat döntöttek, árbevételük dinamikusan növekedett és hatalmas profitot tettek zsebre. Egyre több jel utal viszont arra, hogy ezt az aranykort hamarosan egy sokkal nehezebb időszak váltja fel. Érdemes velünk tartani a Portfolio-MAGE Járműipar 2019 eseményen!2016 a fordulat, 2017 a fellendülés, 2018 pedig már az igazi boom éve volt a magyar hitelpiacon. Beigazolódik-e a vajon ezúttal is a régi igazság, hogy nem nőnek a fák az égig? Vagy ha mégis, milyen árat fizethet ezért a bankszektor? Az üzleti növekedés további lehetőségei mellett egyre inkább a kockázatokat is terítékre veszi a Portfolio hagyományos Hitelezés konferenciája , amely idén az új családtámogatásokkal is foglalkozik Magyarországon, emellett a legújabb banki innovációkat is felvonultatja.Ha tájékozódni szeretne a hazai agráriumot érintő legfontosabb várható idei agrárszabályozási változásokról és legaktuálisabb kérdésekről, látogasson el a Nyugat-magyarországi Agrárfórumra , amelyet a Pápai Agrárexpón rendez meg a Portfolio.Az FM & Office 2019 konferencia az üzemeltetési és vagyonkezelési piac, valamint a tervező és kivitelező szakemberek, a finanszírozók, a befektetők, a HR-szakértők, a fejlesztők és a bérlőket képviselő cégek kihívásairól, valamint az ingatlanpiacot is egyre jobban befolyásoló technológia fejlődésben és fejlesztésekben érdekelt cégek és szakemberek lehetőségeiről szól, de minden terítékre kerül, amit az üzemeltetésről, új fejlesztésekről, energiahatékonyságról, digitalizációról, innovációról vagy épp a bérlőkezelésről tudni kell. Portfolio Építőipar 2019 konferencián átfogóan tekintünk a szektort érintő legfontosabb kérdésekre és célzottan járjuk körbe a hazai építőipar számára égető kérdéseket. Az uniós források elérhetősége és elosztásának módja, az állami fejlesztések, a munkaerőproblémák, az egyes termékekre vonatkozó változó áfa kérdésköre és a hozzá kapcsolódó jogi kérdőjelek, a digitalizációban rejlő lehetőségek és kihívások mind-mind olyan kérdések, amik túlmutatnak a szakma örök témáin és hatáskörein.2019 tavaszán megrendezésre kerülő félnapos ingyenes konferenciáinkon a Portfolio elemzői mellett vállalatfinanszírozással és versenyképesség javítással, valamint munkaerőpiaci kihívásokkal foglalkozó szakértők segítségével adunk gyors és aktuális áttekintést a kis- és közepes vállalatok, gazdasági szervezetek, önkormányzati cégek (projekt)vezetői számára az egyes szakterületek helyzetéről és kilátásairól. További részletek itt Az országos rendezvénysorozat negyedik és egyben utolsó állomása, ahol az érdeklődők a legfontosabb magyar gazdasági folyamatokról kaphatnak képet szakértőinktől, hogy felkészültek legyenek az aktuális kihívásokra. Portfolio Smart Logistics konferenciája hiánypótló logisztikai konferencia a magyar piacon, az eseményen a világpiaci és magyar logisztikai piaci trendek mellett szó lesz a kormányzati tervekről a logisztikai piacon, az ipari parkok fejlesztési lehetőségeiről és az árufuvarozási kihívásokról, a csomagolás- és raktérfejlesztési újdonságokról, valamint az e-kereskedelem előretöréséről.A Portfolio első alkalommal rendezi meg HR Revolution Forum 2019 konferenciáját. Miért most? Mert a probléma lassan kritikus méreteket ölt és alapjaiban veszélyezteti a hazai vállalatok versenyképességét. A Portfolio szervezésében most is garantált a kiemelt szakmai színvonal - a legjelentősebb cégek és vezetőik, a legérdekesebb és legforróbb témák, a legfrissebb szervezetfejlesztési megoldások, és a legjobb kapcsolatépítési lehetőség egy helyen.A bankok és biztosítók digitális átalakulásáról, a legfontosabb kihívásokról és a legjobb iparági megoldásokról lesz szó idén is a pénzintézetek és az IT-szektor legbefolyásosabb szereplőinek részvételével a Financial IT and Disruptive Technologies 2019 rendezvényünkön.Nem pár év vagy pár hónap múlva lesznek fontosak az okosodó városok, eszközök és rendszerek, hanem már tegnap óta azok. A Portfolio Future City 2019 konferencia a jövő városainak legfontosabb feladataival, lehetőségeivel, kockázataival foglalkozik, keresi a megoldásokat, a már bizonyított példákat, eszközöket, a kihívásokat és igyekszik választ adni a ma vezetőinek, hogy a jövő számára jó döntéseket hozhassanak.Idei rendezvényünk a magyarországi energiaszektort lépéskényszerbe hozó, de előtte egyúttal új lehetőségeket is nyitó legizgalmasabb trendekre, megoldásokra és technológiákra fókuszál. Konferenciánk válaszokat keres nem csak arra a kérdésre, hogyan lehet talpon maradni a gyorsan változó körülmények közepette, de arra is, hogyan kovácsolhatnak előnyt a vállalatok az átalakulásból.