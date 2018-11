A legmagasabb fokú riasztás van érvényben az időjárás miatt - Már 17 ember vesztette életét Olaszországban

Csütörtökön a legmagasabb fokozatú riasztás volt érvényes az északkeleti Venetóban, amit péntekre is meghosszabbítottak.

Az előrejelzések szerint az esős idő jövő hétig nem hagyja el Olaszországot.

Egy hetvenéves házaspár autójában halt meg, amikor egy fa a gépkocsira dőlt a heves eső és szél következtében az észak-olaszországi Valle d'Aosta egyik országútján. Alto Adigében további két ember vesztette életét. Velük 17-re emelkedett az áldozatok száma, miután a lassan egy hete tartó esőzésekben korábban már tizenhárman meghaltak.Kiemelt lesz a készültség a következő 24 órában Umbria tartományban és Dél-Olaszországban is. Kritikus a helyzet a trentinói Belluno térségében, ahol négy napja ömlik az eső, amely többszörösére duzzasztotta a patakokat, a heves eső és szél pedig több ezer fát döntött ki. Valle d'Aostában a 2000 méteren fekvő Cervinia városát a hó temette be, amire a helyi lakók emlékezete szerint soha nem volt példa november elején.A Pó-folyó tetőzése a következő napokban várható. Velencében csökkent az ár szintje, de a szigetek egy része továbbra is víz alatt van. A Szent Márk téren úszó medúzát észleltek. Rómában csütörtökön is egész nap zuhogott az eső. Több metróállomást lezártak a beáramló víz miatt. A szicíliai Palermót is az esővíz árasztotta el.