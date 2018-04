A Lego milliárdosai új befektetési célpontot találtak

A dán játékgyártó, a Lego mögött álló milliárdos tulajdonosok vagyonát kezelő alap, a Kirkbi már eddig is fektetett alternatív energiába, ezentúl azonban nem csak a szélenergiába, hanem más területeken is befektetné az alap 16 milliárd dolláros vagyonát A Kirkbi 2012 óta fektet szélenergiába, de ezen a területen már olyan erős a verseny a különböző projektekbe fektető cégek között, hogy vezérigazgatója azt mondja, más területeken is aktív lesz az alap, amelynek már van befektetése német és brit offshore szélparkokban. Az új irány pedig a napenergia lehet, ezen a területen ugyanis jelentősen javult a technológia hatékonysága az elmúlt években.