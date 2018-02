A legújabb magyar online ételrendelő azt is megmondja, mit egyél

Magyar fejlesztéssel próbál betörni az online ételrendelés piacára egy győri cég. A Topkaja oldalát üzemeltető vállalat szerint a jelenlegi ételrendelős oldalakkal alapvetően az a baj, hogy azok csak az éttermek étlapjait teszik fel, így valójában az éttermek közül válogathatunk. "Nagyot csavartunk a dolgon, mert az éttermek helyett nálunk az ételek kerülnek a középpontba, amiket különböző kategóriákra bontottunk. Megtalálható a hagyományos besorolás, hogy például szárnyas ételek, saláták stb., de szűkíthetünk stílus szerint is, például van kalóriaszegény, gluténmentes vagy éppen másnaposságra ajánlott kategória is, de nemzetiségek szerint is kereshetünk" - mondta a Portfolio-nak Molnár Tamás, a cég ügyvezetője.A találatokat egy algoritmus az értékelések és a rendelések száma alapján rangsorolja, de itt nem áll meg: az előre megadott preferenciák és korábbi rendelések szerint személyre szabottan ajánl ételeket. "A MAMI (Ma Mit Egyek) mesterséges intelligencia a felhasználó ízlésének megfelelően ajánlja az ételeket, figyelembe véve a korábbi és a barátok rendeléseit, de azt is be lehet állítani, hogy mit nem szeretünk, így azokat az ételek nem listázza ki" - mondta Molnár, aki szerint az is fontos különbség, hogy az ételek illusztrációit nem a netről vadásszák, hanem minden egyes fogást külön befotóznak.

"Ha például egy héten valaki már másodjára rendel pizzát, akkor a további ajánlatokban mást ételeket kínál majd, vagy ha valaki szénhidrátban gazdag ételeket evett a hét első felében, akkor neki salátákat vagy könnyedebb menüt ajánl, hacsak nem kérte külön ezek mellőzését a preferenciák megadásánál"

Kétféle értékelést különböztetünk meg, az egyik a passzív, amikor szimplán valaki a rendelés leadásával növeli egy étel, illetve étterem népszerűségét, az aktív pedig, amikor valaki visszajelzést is készít, hogy mennyire ízlett neki az étel, és hogy mennyi idő alatt kapta meg. Hogy az utóbbiból minél több legyen, létre hoztuk a Topkaja pengőt, amit az értékelésért adunk a felhasználónak, vagy ha fotót készít a megrendelt ételről, amit aztán az étterem is jóváhagy

A távlati tervek között az is szerepel, hogy az algoritmus nemcsak a minőséget és népszerűséget veszi figyelembe, de az egyén étkezési szokásait is.- mondta az ügyvezető. De ehhez nagyok sok adatra van szükség a felhasználók részéről, ezért ennek bevezetése csak a később várható.A szolgáltatás Győrben és Budapesten elérhető, ami egyelőre 85 étterem ételeit listázza. Mivel az értékeléseknek kardinális szerepük van a rendszer működésében, ezért minden visszajelzést külön jutalmaznak.- mondta Molnár. Egy pengő egy forintnak felel meg, a demo videó szerint egy értékelésért 30 pengő jár.A Facebookkal összekötött applikációval barátokat is meg lehet hívni, akik így egy 500 forintos kupont kapnak, a meghívónak pedig 100 pengőt írnak jóvá. "Úgy gondoltuk, hogy a marketing büdzséből inkább a leendő fogyasztóink zsebeit tömjük, mint a Google-ét" - indokolta a cég marketing stratégiáját az ügyvezető. Az üzleti modell jutalékos, a cég 11 százalékot kér el az éttermektől rendelésenként.