A Link is pörgette a Waberer'st

Három dolog pörgette az árbevételt igazán

A megugrás döntően három dolognak volt köszönhető: a Link felvásárlásának és a Regionális Szerződéses Logisztika, valamint az Egyéb szegmensek organikus növekedésének.

Nőt a profitabilitás

A marzsok növekedésében fontos szerepet játszottak: a tendereken elért magasabb árszintek, az üzemanyag-hatékonyság (az üzemanyag-fogyasztás 4 százalékkal csökkent a negyedév során) és az ügyvételi költségek lefaragása.

Jó úton halad a Link integrációja

Ezért is fontos, hogy a mostani beszámolóból kiderül, hogy jó úton halad a Link cégcsoportba történő integrálása.

A Link üzemi teljesítményének jelentős javulását a folyamatos integráció vitte előre, ami tovább folytatódik, és 2018 végén fejeződik be. Miközben a beszerzés és értékesítés összehangolására irányuló erőfeszítések azonnali eredménnyel jártak, a teljes körű informatikai integráció 2018 folyamán valósul meg

A Waberer's flottája a lengyel fuvarozási cég, a Link felvásárlásának köszönhetően 2017 negyedik negyedévének végén már több mint 4 303 kamionból állt, amely közel 18 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A cég árbevétele 178,9 millió euró volt a negyedik negyedév végén, amely közel 21 százalékos növekedést jelentett 2016 azonos negyedévéhez képest.A meghatározó Nemzetközi Fuvarozási Szegmensnél is érdemben nőtt az árbevétel, de ez döntően a Link felvásárlásával volt magyarázható. Ennél a szegmensnél ugyan sikerült a már meglévő szerződéseket újratárgyalni és átlagosan 5 százalékkal magasabb kilométerárat kialkudni, de ez, valamint az organikus növekedés csak szerény szerepet játszott az árbevétel bővülésében.A Waberer's meghatározó költségelemei - közvetlen bérek és juttatások, üzemanyagköltség, autópálya és tranzitköltség - kivétel nélkül növekedtek a negyedik negyedévben, ráadásul a járműértékesítés eredménye jelentősen csökkent, mivel ebben a negyedévben sokkal kevesebb jármű cseréjére került sor, mint az előző év végén.A megugró árbevételnek köszönhetően viszont a bruttó fedezet 36,5 millió euró volt a negyedik negyedévben, amely több mint 26 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A bruttó marzs 20,4 százalék volt, amely 0,9 százalékpontos javulást jelentett.Az egyszeri tételektől tisztított EBITDA 20,5 millió euró volt, amely 47,4 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest, ebben jelentős szerepe volt a Link hatásának. Az egyszeri tételektől tisztított EBIT 4,9 millió euró volt a negyedik negyedévben, amely közel 4 millió eurós növekedést jelentett 2016 azonos időszakához képest. Az EBITDA marzs 11,4 százalék, míg az EBIT marzs 2,7 százalék volt a negyedik negyedévben, előbbi esetében 2,1 százalékpontos, míg utóbbi esetében 2,2 százalékpontos javulás volt tapasztalható az előző év azonos időszakához képest.A vállalatcsoport nettó eredménye az adózás és a pénzügyi eredmény egyszeri pozitív hatására 6 millió euróra emelkedett a negyedik negyedévben, míg egy évvel korábban csupán 0,3 millió eurót ért el. Ez egyben azt is jelentette, hogy az egy részvényre jutó nyereség 0,4 euró volt a negyedik negyedévben.Tavaly nyáron részben azért lépett tőzsdére a Waberer's, hogy a részvénykibocsátásból befolyó összeg jelentős részéből finanszírozhassa a lengyel fuvarozási cég, a Link felvásárlását. A Waberer's menedzsmentje az akvizícióban jó lehetőséget látott és úgy gondolták, sokkal hatékonyabban tudnák működtetni a lengyel céget, valamint az akvizíciónak köszönhetően jelentős szinergiahatásokat is ki tudnak majd aknázni.Úgy számoltak, hogy a Linknek köszönhetően az EBITDA szinergia értéke 1,5-2 millió euró közelében lesz 2017-ben. Érdemi szinergiahatás pedig először 2018-ban jelenhet meg, ekkora ugyanis lezárul a Link cégcsoportba történő integrálása. Így a várakozások szerint jövőre már durván 5 millió euró szinergia érhető el az EBITDA szintjén.A lengyelországi leányvállalat teljesítménye ugyanis folyamatosan javul, a negyedik negyedévben az EBITDA-ja 3,8 millió euró volt, míg a harmadik negyedévben ez az érték csupán 1,8 millió euró volt.- jegyzik meg a beszámolóban.

Forrás: Waberer's kibocsátási prospektus; 141. oldal

Csökkent az eladósodottság

Nem lesz újabb részvénykibocsátás, tőkeemelés

Az elsődleges kibocsátás tájékoztatójával összhangban a vállalat megállapodott a forgalmazókkal, hogy nem emel tőkét részvénykibocsátás által. A vállalat nem tervezi részvények kibocsátását vagy tőkéje emelését a közeli jövőben.

Mit mondott a menedzsment?

A vállalatcsoport árbevételének és rendszeres EBITDA-jának növekedése egyaránt meghaladta a hosszú távra megállapított 15 százalékos célértéket, ami egyrészt a Link-akvizíció hatásainak, ugyanilyen részben pedig az organikus növekedésnek köszönhető

Az organikus növekedés, azaz működésünk hatékonyságának további fokozása érdekében nagyobb mértékben támaszkodunk majd az olyan műszaki megoldásokra, mint a digitalizáció és a hatékonyabb adatfeldolgozás. Mindezek mellett fontos célunk, hogy diverzifikált ügyfélbázisunkat tovább bővítsük, főként a gépjárműipari és e-kereskedelmi szektorban. A regionális szegmensben újabb értéknövelő felvásárlások révén továbbra is pozíciónk konszolidációjára összpontosítunk. Várakozásaink szerint a Waberer's növekedési stratégiájának megfelelően 2018-ban is legalább a 2017. évi növekedéshez hasonló mértékben teljesít majd.

A kibocsátási árszint alatt az árfolyam

Az eladósodottsági adatok a Link konszolidációja miatt jelentősen emelkedtek 2017 harmadik negyedévében, ez ugyanis 39 millió euróval növelte a csoport tőkeáttételét. A működés és a forgótőke-gazdálkodás javulásának köszönhetően viszont a nettó eladósodottság a negyedik negyedévben visszaesett 235 millió euróra. A - Linket csupán 2017. július 1. után tartalmazó - gördülő rendszeres EBITDA többszöröseként kifejezett nettó tőkeáttétel az egy évvel korábbihoz képest 2,9-ről, illetve szeptember végihez képest 3,4-ről 2,7-re csökkent.A Waberer's negyedéves beszámolójában igyekszik a piacon megjelent pletykákra, találgatásokra is reagálni. A vállalathoz kötődő, másodlagos kibocsátással, vagy ABB-val kapcsolatos spekulációkkal kapcsolatban megjegyzik:- jelentette ki Lajkó Ferenc.A Waberer's vezérigazgatója hozzátette azt is, hogy a jövő tekintve organikus és inorganikus fronton egyaránt nagyobb sebességre kapcsolnak.A Waberer's papírokkal 2017. július 6-a óta lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén, a részvények kibocsátási árfolyama 5 100 forint volt. Szerdán viszont 4 730 forinton zártak a papírok, vagyis az IPO óta közel 7 százalékot csökkent a vállalat árfolyama.