A magyar olimpikon titka arról, hogyan állt talpra újra és újra

Portfolio Inspirálók rendezvény egyik előadója egy olyan sportember, aki pályája során több hullámvölgyet is megélt, ám mindig megvolt benne a képesség a talpra állásra, pozitív hozzáállása, életszemlélete pedig példaértékű.A következőkben a kétszeres olimpia ezüst és bronzérmes, négyszeres világbajnok, hatszoros Európa bajnok és tizennyolcszoros magyar bajnok párbajtőrvívóval,9 évesen mentem le először a vívóterembe és elsőre megfogott a pást világa. A vívás nagyon rafinált játék, ki kell találni a másik gondolatát, túl kell járni az ellenfél eszén, miközben intenzív mozgás is van benne. Ez nekem gyerekként nagyon megtetszett, és mind a mai napig imádom, mondhatom, a családom után a vívás az életem. A feleségemet is lényegében a vívásnak köszönhetem, hiszen egy olimpián ismerkedtünk meg, a barátaim döntő részével is sporttal kapcsolatosan kerültem ismeretségbe.Mai fejemmel úgy fogalmaznám meg a vívás lényegét, hogy az nem más, mint a sakk fizikai kivetülése. A fejekben sakkjátszma zajlik, amihez hozzá kell tenni a fizikumot, miközben az ellenfél előtt kell járni egy lépéssel. Először amúgy tőrözni kezdtem, aztán nyergeltem át a párbajtőrre. Utóbbi egy tiszta játék, aki szúr, annak világít a lámpája. (A víváson belül három fegyvernemet különböztetünk meg, kardvívás, tőrvívás, párbajtőrvívás)

Imre Géza (j) és a francia Gauthier Grumier a férfi párbajtőrözők döntőjében a moszkvai vívó-világbajnokságon 2015. július 15-én. Kép és címlapkép forrása: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

A legnagyobb segítségem ebben az volt, hogy imádom a párbajtőrt, így mondhatni, hogy a hobbim egyben a munkám is. Ezen kívül mindig képes voltam találni magamnak valami feladatot, célt, amit el szerettem volna érni. Nem azzal indultam egyből, hogy olimpiai bajnok szeretnék lenni, de céljaim folyamatosan magas szinten tartották a motivációmat. Kis lépésekkel, tudatosan haladtam előre, elérhető célokat határoztam meg. Előfordult, hogy kitűztem a célt, de nem párosítottam hozzá elégséges energiát, ami a következő évben még eltökéltebbé tett. A végén már csak az olimpiai arany hiányzott, így természetesen ez lebegett a szemem előtt.Egy ideig zavart, amikor én lettem a rangidős, bár megjegyzem, ez sokkal hamarabb megtörtént, hiszen már négy évvel korábban, Londonban is én voltam a magyar csapat legidősebb tagja. A kezdeti negatív gondolatok után már sokkal inkább erőt merítettem korelsőségemből. Extra energiát adott, hajtott a bizonyítási vágy, hogy itt a helyem, meg tudom csinálni, és le tudom győzni a fiatalabbakat. Le is tudtam. Visszakanyarodva a célokhoz, hajtott az is, hogy volt egy hiányzó érmem, és az is, hogy nagyon szeretem a vívást, így szemernyi problémát sem okozott, hogy edzeni kellett.

A riói nyári olimpiáról hazatérő Imre Géza vívó a párbajtőrözők egyéni versenyében nyert ezüst-, valamint a csapatversenyben nyert bronzérmét mutatja a Liszt Ferenc-repülőtéren tartott sajtótájékoztatón 2016. augusztus 17-én. MTI Fotó: Máthé Zoltán

Ilyenkor a célokra való fókuszálás segített, illetve saját magammal szemben is voltak elvárásaim, úgy éreztem, egy kis kudarc miatt nem futamodhatok meg. Úgy éreztem, be kell bizonyítani magamnak és a körülettem lévőknek, hogy igenis képes vagyok elérni, megcsinálni.

Mint edző, azt szeretném, hogy ha a mostani gyerekek 10 vagy 20 év múlva visszagondolnak arra, hogy nálam vívtak, akkor ez, mint szép emlék jöjjön elő.

Ez a téma sokakat érdekel, részletesen beszélek majd róla a Portfolio Inspirálók rendezvényen . Elöljáróban csak annyit, hogy szemléletem szerint jobban hangzik a félig tele pohár, mint a félig üres, valamint most is kitűnően érzem magam, tehát fel tudom dolgozni az ott történteket.Azt gondolom, hogy ezekre a hullámvölgyekre szükség van, és az élet természetes részei. Nem lehet, és talán nem is jó mindig fenn lenni. Néha meg kell nézni a völgyet is, hogy aztán az ember igazán tudja értékelni az eredményeket, a sikereket, és minden jót az életben. Szerintem, ha csak sikerek követik egymást, akkor az ember hajlamos elkényelmesedni, ami persze a sportban jó eséllyel hozza magával a mélypontot is. Összefoglalva, kudarc is kell a siker megéléséhez.Nekem mindig sikerült felállni, de ez nem egyik pillanatról a másikra történt. Sokszor hónapokig tartott, míg éreztem, hogy valami nem megy.Hogy egy példát mondjak, amikor nem jutottunk ki 2000-ben a sydney-i olimpiára, akkor azt szörnyű volt megélni, különösen úgy, hogy az előzőn sikeres voltam. Otthonról néztem a TV-ben, szurkoltam a csapatnak, de a vívást nem voltam képes nézni. Ekkor megfogadtam, hogy még egyszer olyan olimpia nem lesz, amin nem vagyok ott. Megtettem mindent, hogy a következő években összejöjjön a kijutás, és ez sikerült is négyszer.Fontos, hogy a családi háttér rendben legyen. Láttam versenyzőkön, hogy a teljesítményre erősen rányomja bélyegét, hogy otthon milyen állapotok vannak. Fontos a csapattal, edzőkkel való viszony, tehát az emberi kapcsolatoknak rendben kell lenniük. A legmeghatározóbb persze a hit az eredményben. Aki fejben elfárad, azon testileg is megjelennek a tünetek, és összeomlás jön utána.Nem azt jelenti, hogy a többieket magam mögé utasítom, és rájuk könyöklök. A versengés örömét jelenti, azt, hogy aznap én voltam jobb, okosabb mindenkinél. Tisztában vagyok vele, hogy ha másnap megrendezik ugyanazt a versenyt, akkor simán teljesen más eredmény alakulhat ki, de aznap, akkor én voltam a legjobb. Mindig nyerni szerettünk volna, de ha úgy jövök le a pástról, hogy mindent megtettem és meg is csináltam, akkor elégedett vagyok. Olyan is volt, hogy nyertem, de nem tartottam nagy sportértéknek, mert mondjuk a könnyebb ágon győztem.Gyerekekkel foglalkozni nagy élmény, hiszen én taníthatom meg nekik azt, amit a legjobban szeretek a világon. Van, akit a kezdetektől mi nevelünk, és esetleg közösen érünk el valami eredményt, és csodálatos látni, hogy ahogy mozog, azt tőlem tanulta. Ha nyer valamit, gyönyörű érzés, hogy én is benne voltam, és együtt értük el az eredményt.

Imre Géza olimpiai ezüstérmes vívó gyerekeknek ad technikai tanácsot a XIX. Budapesti Nagy Sportágválasztón a Merkapt Maraton Sportközpontban 2016. szeptember 16-án. MTI Fotó: Illyés Tibor