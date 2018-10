A magyar tőzsde jövőjét vázolta a BÉT elnök-vezérigazgatója

A Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a tőzsde csökkenti a vállalati finanszírozás hosszú távú költségeit, hatékony módja az iparágak közötti tőketranfszernek, támogatja az innovációs folyamatot, emellett stabilabb és ellenállóbb pénzügyi rendszert hoz létre. Végh Richárd szerint hiába hiteleznek jól bankok, finanszírozzák a vállalatokat, vannak olyan területek, ahol a pénzintézetek nem tudnak megjelenni, ezt az űrt pedig a tőzsde töltheti be.Végh Richard kiemelte, hogy az elmúlt időszakban jelentős változások történtek a Budapesti Értéktőzsdén, ennek köszönhetően a BÉT még inkább várja a lakossági befektetőket. Végh azt is hozzátette, hogy a BÉT nemrég elfogadott, új stratégiája három fő célt jelöl ki: az erős helyi ökoszisztéma kiépítését, az új szolgáltatások bevezetését, illetve a kis- és középvállalatok segítését a tőzsdére lépésben. Végh Richárd szerint bár a bevétel nagy része a nagyvállalatoktól származik, a BÉT vezetése mégis úgy gondolja, hogy a hosszú távú üzleti érdek a kisebb cégek támogatása, hiszen ezek közül számos vállalkozás jelentős potenciállal rendelkezik.Az elnök-vezérigazgató szerint pezsgés van a tőzsde körül: az utóbbi időszakban sok új kibocsátó jelent meg, de sok cég használta tőkebevonásra is a BÉT-et. Míg 2015-ben a részvénypiac átlagos napi forgalma 8,5 milliárd forint volt, idén már 11,2 milliárd forintra emelkedett. Jelentős változás az is, hogy most már hét - korábban négy - olyan tőzsdei társaság szerepel a börzén, amelynek napi átlagforgalma eléri a 100 millió forintot. Végh Richárd mindemellett azt is kiemelte, hogy a BÉT GDP-arányos kapitalizációja ezzel párhuzamosan 14,7-ről 20,6 százalékra emelkedett, ami annak köszönhető, hogy míg 2013 és 2015 között 31 milliárd forint tőkeemelés volt a tőzsdén, 2016 és 2018 között az érték 130 milliárd forint közelébe emelkedett.Végh Richárd optimistán ítéli meg a következő évek tőzsdei megjelenéseit, egyre több cég számára jelent valódi finanszírozási megoldást a tőzsdei jelenlét. Jelezte: a BÉT elindította az Xtendet, az új kkv-piacot, emellett a londoni tőzsdével együttműködve úgynevezett ELITE programját, a két tőzsde közös pénzügyi oktatási projektjét vállalkozások számára. Egymilliárd forintból új mentoring programot is indított a börze, és a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokat (sziteket) is elindították - sorolta az elnök-vezérigazgató.A lakossági befektetők aktívabbak lettek a parketten, de a lakosság nettó pénzügyi vagyonának csupán 1,7 százaléka van tőzsdei részvényekben - mondta. Megjegyezte, hogy ez nagymértékű növekedés ugyan a korábbi évekhez képest, de még bőven van hova fejlődni. Lengyelországban ez az arány 2,8, Svédországban 6,7 százalék, míg Finnországban 12,37 százalék. Ugyanakkor a BÉT-en 10 év alatt 43,7 százalékos reálhozamot lehetett elérni, 15 év alatt 86,8, míg 20 év alatt 79,64 százalékot, így a lakosság számára kedvező befektetési eszközök lehetnének a tőzsdei részvények - emelte ki Végh Richárd.