A magyar tőzsde ma igencsak kilógott a sorból, mert míg a vezető európai és amerikai tőzsdék emelkedtek, a BUX 0,3 százalékot veszített az értékéből. Az esés elsősorban az OTP csúnya napon belüli lefordulásával magyarázható, a magyar bankpapírral már 10 330 forinton is kereskedtek, de napon belül a csúcsról 2,5 százallkot esett, és végül 10 075 forinton, 1,5 százalékos mínuszban fejezte be a kerskedést. A Mol 1,1 százalékot emelkedett, a Richter stagnált, a Telekom 0,2 százalékkal került lejjebb.

Ma az európai tőzsdéken a bankszektor a legerősebb a Brexit-megállapodás után, így az OTP most alulteljesítő.

Leginkább a bankszektort húzzák ma az európai tőzsdéken, a Danske Bank, a Lloyds és a Societe Generale árfolyama is 4 százalék feletti emelkedésnél jár. A Stoxx 600 Bank szektorindex 2,8 százalékos pluszban áll, ilyen mértékű emelkedésre április óta nem volt példa.

Felszállt a fehér füst - Tombolhatnak a bikák a piacokon 2017.12.08 08:30

Politikai feszültségek borzolták a kedélyeket csütörtökön, de ez a tőzsdékre nem igazán hatott. Az európai és tengerentúli indexek többnyire mérsékelt emelkedéssel zárták a napot, a magyar tőzsde erős volt, főként a Molnak köszönhetően.

Elképesztő mozgásokat mutat a bitcoin az elmúlt napokban, két napja még csak a 12 ezres szintet ünnepelték a befektetők, tegnap a 17 ezres szintet is átütötte az árfolyam. A szárnyalást azonban zuhanás követte ma reggel, amelynek hatására ismét a 15 ezres szintig zuhant a kriptodeviza árfolyama.

Pénteken Ázsiában nagyon jó a hangulat, a vezető kínai és japán tőzsdék kivétel nélkül erősödnek. Az irányadó nyugat-európai határidős részvényindexek is erősödést vetítenek előre, amelyben az is szerepet játszhat, hogy fehér füstöt ábrázoló fényképet töltött fel a Twitterre péntek reggel Martin Selmayr, az Európai Bizottság elnökének kabinetfőnöke. A sajtó szerint arra célzott ezzel, hogy megszületett a megállapodás az Egyesült Királyság uniós kiválásának főbb kérdéseiről Jean-Claude Juncker bizottsági elnök és Theresa May brit kormányfő péntek reggeli brüsszeli tárgyalásán.

Mindezek együttes hatására ara számíthatunk, hogy a magyar tőzsdén is folytatódhat az emelkedés a kereskedés első szakaszában.

Tovább folytatódott a forint gyengélkedése a csütörtöki kereskedésben is, így új idei mélypontjára esett az euróval szemben a hazai fizetőeszköz. Jelenleg az euróval szembeni jegyzés 315 alatt áll. A dollárral szembeni jegyzés 268 közelében tartózkodik, míg egy svájci frankért 269 forintot kérnek a bankközi devizapiacon.

A hétvége előtt péntekre is maradnak még fontos adatok, a novemberi inflációs statisztika például akár a forint árfolyamára is hatással lehet, illetve a külkereskedelem friss adatát is közzéteszi a KSH. A nap második felében az amerikai munkanélküliségi adatra lehet majd érdemes figyelni, mely a dollár árfolyamát befolyásolhatja majd.