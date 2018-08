A német tőzsde komponensei közül a Lufthansa részvényei teljesítenek a leggyengébben, miután a Citi elemzője 32,50 euróról 19,9 euróra vágta vissza a társaság célárát, eladásra módosítva a részvényhez tartozó ajánlását. Esnek a német autógyártók részvényei is, miután Donald Trump lesöpörte a tegnapi uniós vámjavaslatot , amely akár nullára csökkentette volna az autók importvámjait, ha az ezzel párhuzamosan USA is hasonló mértékű vámcsökkentést alkalmazna, az ajánlat azonban Trump szerint nem volt elég jó. A Volkswagen 1,4, a Daimler és a BMW árfolyama pedig 1,1 százalékkal került ma lejjebb.

Az amerikai elnök harcias nyilatkozatai alaposan ráijesztettek a piaci szereplőkre, miután lapértesülések szerint Donald Trump már a jövő héten kivetné a 200 milliárd dollárnyi terméket terhelő importvámokat, a hangulatot tovább rontotta az elnök tegnapi interjúja, miután Donald Trump a Bloombergnek a Világkereskedelmi Szervezetből (WTO) való kilépéssel is fenyegetőzött. Az elnöki kommentárok visszavetették a hangulatot, az európai tőzsdék pedig a pénteki kereskedés második felében sem találtak magukra, a milánói börze 1, a CAC40 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a DAX index 120 pontos mínusz mellett közel 1 százalékkal került ma lejjebb.

Csütörtökön ismét történelmi mélypontra estek a Waberer's részvényei, az erősen túladott tartományba megérkező részvény azonban felpattant ma, a társaság papírjai 7,6 százalékos produkáltak a nap első felében. Bár a pénteki kereskedés második felében valamelyest alábbhagyott a vételi erő, a Waberer's részvényei továbbra is magabiztos emelkedést mutatnak, a cég papírjai az átlagosnál magasabb, 107 millió forintos forgalom mellett 4,4 százalékkal kerültek ma feljebb.

A borús hangulat ellenére is emelkedik a Richter 2018.08.31 13:02

A kereskedelmi háborús aggodalmak, továbbá a WTO-ból való amerikai kilépést meglebegtető Trump nyilatkozat alaposan elrontotta a részvénypiacok hangulatát, a kontinens irányadó börzéi esnek, és a pénteki kereskedés második felére ráfordulva a régiós részvényindexek is esnek, a prágai tőzsde 0,3, a bécsi börze 0,4, míg a lengyel WIG 0,7 százalékkal került lejjebb. A borús hangulatban a magyar tőzsde is lefordult, a BUX index 3,7 milliárd forintos forgalom és 218 pontos mínusz mellett 0,6 százalékkal került lejjebb, az OTP és a Mol is 1,1, míg a Magyar Telekom árfolyam 0,6 százalékkal került lejjebb. A hazai blue chipek közül egyedül a Richterben van erő, a gyógyszergyártó részvényei 1,1 százalékkal kerültek ma feljebb, a Richter ezzel a fontos, 5500 forintos ellenállást tesztelte meg.