A marihuána adhat új lendületet a sörgyártásnak

Szélesítik üzleti tevékenységüket a sörgyárak és italforgalmazó cégek, az egyebek mellett a Corona és a Modelo sörmárkákat, valamint a Svedka Vodka, illetve High West Whiskey szeszesitalokat is forgalmazó amerikai Constellation Brands már 2017 októberében részesedést vásárolt a kanadai Canopy Growth kannabisz-termelő cégben. Az idén augusztusban pedig további 4 milliárd dollárt (3,5 milliárd euró) fektetettek a vállalatba, 38 százalékra növelve ezzel a társaságban fennálló részesedésüket.A Constellation gigaberuházása mellett a világ ötödik legnagyobb söripari vállalata, a Molson Coors is szemet vetett a kanadai kannabiszüzletre, és ottani leányvállalatával, a Molson Coors Canada segítségével közös vállalatot alapított a Hydropothecary kanadai marihuána termelővel.Médiaértesülések szerint hasonló lépésre készül a Diageo, az egyebek között a Johnnie Walker whisky és a Smirnoff vodka márkák amerikai forgalmazója is. Az amerikai italforgalmazó cégek alkoholmentes, de kannabisz-tartalmú italok terjesztését tervezik Kanadában, ahol marihuánát a jövő hónap közepétől lehet legálisan élvezeti cikként fogyasztani, kannabisztartalmú italokat pedig 2019-től lehet forgalmazni.Az amerikai söripari vállalatok kénytelenek alternatív üzleti lehetőségek után nézni, hiszen a fiatal generáció tapasztalataik szerint nem igazán rajong a sörökért, hanem sokkal inkább bort, vagy szeszesitalokat fogyaszt. A sörüzlet igazából csak a kézműves söröket forgalmazó mikrosörfőzdéknek megy jól Észak-Amerikában, ezért aztán ezek is magukra vonták a nagy söripari konszernek felvásárlási érdeklődését.Az Euromonitor piackutató cég évi 7,5 milliárd dollárra becsüli a kanadai marihuána piac forgalmát. Az Egyesült Államokban pedig az idén 11 milliárd dollár körül lehet a forgalom. Az Arcview piackutató cég kalkulációi szerint 2021-re a forgalom 24 milliárd dollárra emelkedik, az ágazat pedig 400 ezer alkalmazott foglalkoztatásával négymilliárd dollár adóbevételt termel majd.