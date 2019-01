A milliárdos cégvezér elárulta, miért törhet ki a harmadik világháború

Az első világháború az első technológiai forradalom következménye volt. A második világháborút a második technológiai forradalom idézte elő. Jelenleg a harmadik technológiai forradalom korszakában élünk.

- ezt a nem éppen biztató kijelentést tette Jack Ma a World Economic Forum konferencián elhangzott felszólalásában.Az Alibaba milliárdos alapítója attól tart, hogy a jelenleg is zajló technológiai forradalom lehet majd a harmadik világháborút kirobbantó tényező. Jack Ma korábban is figyelmeztetett arra, hogy a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia növeli egy újabb világháború bekövetkezésének kockázatát. Félelmével nincs egyedül: Elon Musk szintén hangot adott már aggodalmának, miszerint a kormányok között egyre élesedhet a technológiai verseny a mesterséges intelligencia fejlődésével, ezt a rivalizálást pedig egy világháború kirobbanásának legvalószínűbb potenciális okának tekinti.Jack Ma baljós kijelentése ellenére továbbra is hisz abban, hogy a technológia jó dolog és az emberiség fejlődését szolgálhatja. Ugyanakkor a nagy technológiai vállalatoknak fontos szerepe van abban, hogy a technológia az emberiség javát szolgálja majd, ne pedig a már felvázolt világháborús forgatókönyv valósuljon meg tette hozzá.