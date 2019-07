A Model 3 teljesen nevetségessé tette Tesla-gyilkosnak kikiáltott riválisát

A tisztán elektromos modell alapára 37 495 dollár volt, amely az USA-ban - elektromos autó vásárlásánál - elérhető 7 500 dolláros adójóváírás után 29 995 dollárra csökkent. A Boltot ráadásul már egy 60 kWh-s akkumulátorral szerelték, amely az EPA-ciklus szerint 231 mérföld - durván 385 kilométer - megtételére képes egyetlen feltöltéssel. Tehát összességében elmondható volt, hogy amerikai viszonylatban egy kedvezőbb áru, és ami talán ennél is fontosabb, értelmezhető hatótávolságú autó került a piacra. CleanTechnica által most megjelentetett cikkből viszont világosan kiderül, hogy a fentiek ellenére egyáltalán nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A Chevrolet Boltból ugyanis csupán 62 893 darab fogyott 2016-os bevezetése óta. Ez az alacsony szám ráadásul nem csak az amerikai, hanem a kanadai, a mexikói és a dél-koreai eladásokat is magában foglalja.Ehhez képest a Tesla Model 3-ból csak 2019 második negyedévében 77 550 darabot értékesítettek, míg a 2017-es bevezetés óta összesen 275 830 darab került eladásra. Ezeket látva pedig bátran kijelenthetjük, a Tesla gyakorlatilag nevetségessé tette riválisát. Nem véletlen az egyébként, hogy a General Motors nem pörgette annyira a Bolt eladásait az elmúlt években: iparági pletykák szerint a magas költségek miatt az autógyártó átlagosan kilencezer dollárt bukott minden egyes eladott Boltján.2017-ben nem véletlenül nyilatkozta azt a GM elnöke, Mark Reuss, hogy vállalata hatalmas erőket mozgósított annak érdekében, hogy érdemben sikerüljön csökkenteniük az elektromos autók gyártási költségeit. Reuss akkor fogadkozott, a General Motors lesz az első olyan autógyártó a világon, amelyik pénzt is fog keresni elektromos autóin. Ez a bravúr is a Teslának sikerült egyébként először. Azt, hogy a ma este publikálásra kerülő második negyedéves gyorsjelentésében is nettó nyereségről számoljon be a Tesla, nem várják az elemzők. Az első negyedévben elszenvedett jelentős veszteséghez képest viszont jóval kisebb mínuszra számítanak a nettó eredménysoron.