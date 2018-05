A Mol jelentésére vár a piac - Mire figyelnek a befektetők?

A Mol jelentése tekintetében a legnagyobb figyelemmel várt eredményszám a kamatok, adófizetés és leírások előtt számolt, kiigazított alapszintű pénzügyi eredmény (EBITDA). Noha a Mol saját elemzői konszenzusa szerint az EBITDA forintban számolva mintegy 13 százalékkal maradhat el az egy évvel ezelőtti bázistól, azonban amennyiben a dollár/forint árfolyam változásaiból eredő hatást is figyelembe vesszük, már jóval árnyaltabb a kép. Az árfolyam az aktuális negyedben jóval alacsonyabban alakult a 2017 első negyedévinél.

Ez pedig alapvetően befolyásolja a forintosított eredmények alakulását az alapvetően dollár-elszámolású iparágban. A forint relatív erejének köszönhetően a dollárban számolt EBITDA ezek alapján közel az egy évvel ezelőtti szinten alakulhatott 2018 első negyedévében.Az EBITDA mellett fontosabb még az üzemi és adózott eredmény - e sorokon ugyancsak nagyobb csökkenést valószínűsít a prognózis -, valamint a szabad cash flow alakulása is.

A Mol négy nagy üzletágának eredményei szintén a befektetői érdeklődés középpontjában állnak. Az egyes üzletágakban eltérő trendek érvényesültek, ami az eredmények alakulásában is tükröződhet.A kutatás és termelés (upstream) éves és negyedéves összevetésben is növekvő EBITDA-t érhetett el, miközben az olajkitermelés enyhén emelkedhetett a társaság saját korábbi becslései alapján. Mindemellett a költségek alakulására is érdemes lesz figyelni.A feldolgozás és kereskedelem eredményei viszont érdemben elmaradhatnak a korábbiaktól; az üzletág működési eredményeit illetően a finomított és petrolkémiai termékek értékesítése lesz meghatározó.A viszonylag újonnan önálló üzletággá előléptetett fogyasztói szolgáltatások eredményei is bővülést mutathatnak éves összevetésben. A számok sokat elmondhatnak arról is, hogyan folytatódik a társaság 2030-as stratégiájának teljesülése, amelyben a Mol olyan területek fejlesztése irányába kíván elmozdulni, mint a petrolkémia, a fogyasztói szolgáltatások, illetve az e-mobilitás.Az üzletágak teljesítménye mellett a Mol irányítása alatt álló horvát INA olajtársasággal kapcsolatos hírek és fejlemények is a befektetői fókusz alá esnek. Miközben a horvát kormány a Molnál levő 49,08 százalékos részvénypakett visszavásárlásának lehetőségeit fontolgatja, a társaság legutóbbi jelentése szerint története egyik legjobb eredményét érte el. A Mol áprilisi éves közgyűlésén Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató úgy fogalmazott, az INA ismét készen áll a beruházásokra, a Mol pedig azokra az intézkedésekre, amelyekkel a csoport többi részéhez hasonlóan fejleszti az INA működését, hatékonyságát.Ami a további külső tényezőket illeti, az eredmények alakulását az árfolyamhatáson túl jelentősen befolyásolta az olajárak változása is, azonban ez a hatás nem egyértelmű, amint korábbi cikkünkben megírtuk.

Az energiahordozó árfolyamának emelkedése egyrészt kedvezően befolyásolja az upstream eredményességét, mivel a kitermelt olaj értékesítése utáni bevételeket emeli; másrészt azonban közvetve ronthatja a Mol esetében jóval nagyobb downstream üzletág eredményeit, miután nyomás alá helyezi a finomítói és petrolkémiai marzsokat. A feldolgozás és kereskedelem területén a brent/ural különbözet alakulása is meghatározó, míg a fogyasztói szolgáltatások eredményessége tekintetében a külső tényezők között a kiskereskedelmi és üzemanyag-forgalom alakulása is figyelemre méltó.A Mol-részvény árfolyama közel 2 százalékkal erősödik csütörtökön késő délelőtt.