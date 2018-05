A Mol vagy az OTP lesz izgalmasabb a héten?

árfolyamában a hosszú távú emelkedő trend tavaly év végén letört, azóta egy csökkenő trend formálódik. Pénteken 3 százalékot esett a Mol árfolyama, 88 forinttal zárt lejjebb a papír, mint egy nappal korábban, ami annak tudható be, hogy pénteken forogtak először osztalék nélkül a részvények. Az osztalék 127 forint volt, az árfolyam ennél kisebb mértékben esett, így is közelebb került az árfolyam a hetek óta formálódó trendcsatorna alsó széléhez. A technikai kép alapján, ha a sáv alját eléri az árfolyam, akkor érdemes lehet elgondolkodni a vételen, a sáv teteje pedig inkább eladási jelzést küld.

A hazai blue chipek közül az OTP grafikonja az egyik legizgalmasabb, mert a magyar bankpapír árfolyama már 3 hónapja egy relatív szűk, 11 000 és 11 780 forint közötti sávban mozgott, a múlt héten azonban több tényező hatására masszív forgalom mellett kiesett a sávból az árfolyam, és bár pénteken sikerült a sáv alsó széléhez visszahúzni, ahhoz, hogy folytatódhasson az emelkedés, ismét a sávba kellene visszakerülnie az árfolyamnak. Amennyiben folytatódik az esés, a korábbi lokális csúcsok által kijelölt 10 400 - 10 500 forint körüli zónát érdemes figyelni.

A Richter kiesett az emelkedő trendből, miután több rossz hír is érkezett a cég felől az elmúlt hetekben. A technikai kép alapján egyelőre nem biztat vételere az 5500 forint körüli szint, ha visszajön a sávba az árfolyam, az pozitív jel lehet.

A Magyar Telekomban azt láthatjuk, hogy a hosszú emelkedő trendvonal letörése óta most már hónapok óta ereszkedő trendcsatornában halad az árfolyam, most ennek a csatornának a felső feléhez tapadt a Telekom, érdemes figyelni, sikerül-e kitörnie felfelé. Azonban arra is érdemes figyelni, hogy a Telekom részvények május 15-én már osztalékszelvény nélkül forognak, vagyis akkor ceteris paribus több mint 5 százalékkal kerülhet lejjebb a Telekom árfolyama, ami alaposan elronthatja a technikai összképet.