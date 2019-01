A nagy Teslát már sokan temették, erre mi történik Amerikában?

A Tesla Model 3 érkezésekor sokan féltek attól, hogy a kedvezőbb áron megvásárolható új modell egyszerűen elszívja majd a nagyobb és drágább változat, a Tesla Model S vásárlóit. A 2018-as statisztikák, valamint a CleanTechnica által készítette várakozások alapján viszont kijelenthetjük, ezek a félelmek alaptalanok voltak. Az Egyesült Államokban ugyanis 29 660 Tesla Model S találhatott gazdára, amely durván 3 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy a Model 3 legolcsóbb, 35 ezer dolláros alapváltozata még nem volt kapható tavaly, a Teslának csupán 44 ezer dollárig sikerült letornáznia az indulóárát az új modelljének. Így viszont a konfigurálás során hamar megugrott a végső ár, hogyha valaki elkezdte felextrázni a járművet. Ennek eredményeként a Model 3 átlagos értékesítési ára 60 ezer dollár felett volt 2018 harmadik negyedévében.Az értékesítési adat kapcsán el kell mondani azt is, hogy a Teslának ismét sikerült maga mögé utasítania az összes riválisát, így Amerika legnépszerűbb luxusszedánja egy teljesen elektromos meghajtású autó volt 2018-ban is. A Tesla fölénye ráadásul nagyon látványos, a második helyet megszerző Mercedes-Benz S-osztályból durván feleannyi fogyott, min a Model S-ből. Érdemes azt is elmondani, hogy a Tesla a tavalyi teljesítményével mintegy 37 százalékos részesedést tudhatott magáénak a luxusszedánok piacából az Egyesült Államokban.Mindez továbbra is komoly fejfájást okozhat a riválisoknak, hiszen a luxusszedánok darabszáma, a Teslát kivéve, ugyan eltörpül egy-egy autógyártó összértékesítésén belül, ugyanakkor ezek a modellek képviselik a gyártástechnológia csúcsát és az általuk kínált megoldások erősítik leginkább az egyes márkák presztízsét. És ami mindezeknél is sokkal fontosabb, jellemzően ezeket a modelleket kínálják a legmagasabb áron az egyes gyártók és érnek el rajtuk jelentős profitmarzsot.