Szerdán az amerikai részvénypiacok tovább erősödtek a kereskedés első szakaszában, az S&P 500 értéke megközelítette a 2700 pont. A kedvező hangulatból a nyugat-európai tőzsdék és a magyar piac is profitált, a BUX értéke az erőtlen kezdést követően 0,4 százalékot emelkedett végül. Ebben az is közrejátszott, hogy a befektetők az összes hazai blue chipet vették: az OTP árfolyama 0,4 százalékot, a Mol árfolyama 0,6 százalékot, a Richter árfolyama 0,3 százalékot, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékot emelkedett.

Továbbra is optimista az Apple-el kapcsolatban a Piper Jaffray, véleményük szerint venni kell a vállalat részvényeit, amelyekkel kapcsolatban 200 dolláros célárat fogalmaztak meg.

2018 is jól indul a tőzsdéken

Kedden még a délelőtt folyamán esésnek indultak a fontosabb nyugat-európai börzék, a rossz hangulat pedig nap végéig ki is tartott, a DAX például 0,4 százalékos mínuszban zárta a napot.



A tengerentúlon viszont új csúcsok születtek (a Nasdaq először zárt 7000 pont felett) és a BUX is a pozitív tartományban zárt.



Az elmúlt négy év legerőteljesebb évkezdetét produkálta az olaj, a meghatározó árfolyamok 2014 után kezdték ismét 60 dollár fölött az új évet. Az árfolyamot más hírek mellett az iráni kormányellenes tüntetések hajtják fel.



Ázsiában jellemzően kitart a jó hangulat, a kínai Shanghai Composite 0,7 százalékot, a dél-koreai Kospi és a hongkongi Hang Seng 0,3 százalékot emelkedett, míg a japán Nikkei 0,1 százalékot esett.



A határidős részvényindexek állása alapján pedig Európában is emelkedésnek indulhatnak a vezető részvényindexek.



Mire figyeljünk?

Szerdán reggel közli a KSH a kormányzati szektor harmadik negyedéves egyenlegét. Ebből a fő számok (államháztartási hiány, GDP-növekedés stb.) már ismertek, legutóbb az MNB publikálta a pénteki pénzügyi számlák keretében, azonban most részletes számokat is közöl majd a statisztikai hivatal. Amerikában magyar idő szerint este közlik a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét. Mint ismert, a jegybank decemberben újabb 25 bázisponttal emelte a kamatot a várakozásoknak megfelelően. A jövőbeli lépésekről valószínűleg nem a jegyzőkönyvben számolnak majd be, de az igazán éber befektetők sosem veszítik szem elől ezeket a dokumentumokat.