A csütörtöki nap folyamán emelkedett a magyar tőzsde, azonban a zárásra végül elfogyott a lendület és a hazai részvényindex 3 pontos esés mellett előző napi záróértéke közelében fejezte be a napot. A blue chipek felemásan zárták a csütörtöki kereskedést, az OTP 0,2 százalékos erősödést követően 12 230 forinton zárt, míg a Mol 0,8 százalékkal került ma feljebb, az olajcég részvényei 3220 forinton búcsúztak a csütörtöki kereskedéstől. A Richter 1,2 százalékos esés után 5065 forinton zárt, a Magyar Telekom 0,8 százalékkal került lejjebb, a telekomcég részvényei 424,5 forinton zárták a hét negyedik napját.

Az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos aggodalmak ellenére is javult a részvénypiaci hangulat, a csütörtöki piaczárás felé közeledve az irányadó európai részvényindexek emelkednek, a kontinens börzéi közül különösen jól teljesít a svájci és a német részvényindex is.

A Burberry csütörtökön tette közzé a március 30-ával záruló üzleti évének számait, a brit luxus ruházati cég bevétele 0,5 százalékkal 2,72 milliárd fontra csökkent a tavalyi évvel összehasonlítva, a tisztított üzemi eredmény pedig 6,2 százalékkal 438 millió fontra csökkent, míg a Reuters elemzői konszenzusa 442 millió fontos tisztított üzemi eredményt várt. A társaság szerint Riccardo Tisci új kollekcióját jól fogadták a vásárlók, azonban a kollekció túl későn került az üzletekbe, ezért nem tudta a cég teljesíteni az éves eredményvárakozásait. A menedzsment emellett megerősítette a 2020-as pénzügyi évére vonatkozó előrejelzéseit, és a társaság 150 millió fontos részvényvisszavásárlást is bejelentett. A Burberry számait, a társaság részvényei 5,8 százalékkal kerültek ma lejjebb.

Felemásan teljesítenek a régiós részvényindexek csütörtökön, a prágai tőzsde 0,2 százalékos esése mellett a bécsi börze 0,4 százalékkal került feljebb, míg a lengyel WIG 0,2 százalékkal került feljebb. A magyar tőzsde 3,4 milliárd forintos forgalom és 257 pontos plusz mellett 0,6 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemás képet mutatnak. A BUX komponensei közül a Takarék Jelzálogbank és az ANY Biztonsági Nyomda részvényei teljesítenek ma a legjobban.

Emelkedik a Thyssenkrupp 2019.05.16 11:46

A Thyssenkrupp a múlt héten jelentette be, hogy hároméves tervezés után mégsem olvad össze a társaság európai acélgyártó egysége a Tata Steellel, azonban a Thyssenkrupp arról is tájékoztatta a piaci szereplőket, hogy tőzsdére viheti a cég felvonó-üzletágát. A Reuters csütörtökön arról számolt be, hogy a finn Kone ajánlatot tehet a Thyssenkrupp 14 milliárd eurós felvonó-üzletágára, a Reuters által megszólaltatott források nem szolgáltak arra vonatkozó információval, hogy a Kone csak készpénzes ajánlatot tehet-e. A hírt kedvezően fogadták a piaci szereplők, a Thyssenkrupp árfolyama 6,4 százalékkal került ma feljebb.