A németek is nekimennének az online kereskedőknek

A törvénytervezet szerint 2019-től az Amazon, az eBay és az összes többi online piactér üzemeltetőinek rögzíteniük kell egy sor adatot a platformjukat használó partnerek tevékenységéről, hogy az adóhivatal könnyebben ellenőrizhesse az adófizetési kötelezettségek teljesítését. Rögzíteni kell a többi között a kereskedő nevét, címét, adószámát, a tranzakció értékét és időpontját, és ha a kereskedő nem fizeti be a forgalmi adót, a platform üzemeltetőjének kell megtérítenie a kárt.A Süddeutsche Zeitung kiemelte: a vásárlók gyakran nem is sejtik, hogy az árucikket nem például az Amazontól veszik meg, hanem a piacteret, online áruházat üzemeltető cég valamelyik külső partnerétől. Ezeknek a kereskedőknek egy része adókerülésre is használja a piacteret. Ez főleg a távol-keleti kisvállalkozásokra jellemző. Egyedül az Amazonon több mint 24 ezer kínai és hongkongi cég árulja termékeit, és ágazati becslések alapján háromnegyedük "megspórolja" a németországi vásárlóknak értékesített árucikkek után fizetendő forgalmi adót.A Távol-Kelet mellett az EU-n kívüli világ más térségeire is jellemző ez a fajta adózási fegyelmezetlenség, amely becslések szerint legkevesebb egymilliárd euró (322 milliárd forint) kárt okoz a német államnak.Az Amazon és az eBay jelezte, hogy kész együttműködni a német hatóságokkal. A partnerek szűrését már el is kezdték, és több kereskedőt kitiltottak platformjukról - írta a müncheni lap.A német kereskedelmi szövetség (HDE) kimutatása szerint az online kiskereskedelem robbanásszerűen nő Németországban, a forgalom az utóbbi tíz évben nagyjából megnégyszereződött, a 2008-ban regisztrált 12,6 milliárd euróról tavalyig 48,7 milliárd euróra, az idén várhatóan 53,4 milliárd euróra emelkedik. Ez a kiskereskedelmi ágazat teljes, az idén 512,8 milliárd eurósra becsült forgalmának bő 10 százaléka.