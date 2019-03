A vártnál gyengébb , előzetes német és francia beszerzési menedzserindexek alaposan elrontották a hangulatot az európai tőzsdéken, a növekedési aggodalmak ismételt felerősödése nyomán a tengerentúli tőzsdék is eséssel vágtak neki a hét utolsó napjának, majd a beérkező és a vártnál gyengébb amerikai beszerzési menedzserindexek a tengerentúli tőzsdék fölé is árnyékot vetettek, a Dow 233 pontos esés mellett 0,9 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 0,8 százalékkal került lejjebb.

A csütörtöki piaczárás után tette közzé gyorsjelentését a Nike, a sportszergyártó harmadik negyedéves bevétele 7 százalékkal 9,6 milliárd dollárra emelkedett, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak, a társaság észak-amerikai eladásai 7 százalékkal 3,81 milliárd dollárra emelkedtek, az elemzők azonban ennél is jobbat, 3,87 milliárd dollárt vártak. A társaság mindemellett 68 centes egy részvényre eső nyereségről számolt be, míg az elemzők 65 centes EPS-t vártak. A Nike gyorsjelentését nem fogadták jól a befektetők, miután a társaság az aktuális negyedévre egyszámjegyű bevételnövekedést vetített előre, a Nike részvényei 4,8 százalékkal kerültek ma lejjebb.

Nagyot esett a Nokia árfolyama pénteken, miután hálózati eszközöket gyártó cég 'compliance problémákról' számolt be a társaság 2016-ban megvásárolt Alcatel-Lucent egységénél. A Financial Times szerint a Nokia belső vizsgálatot indított az ügyben és jelentette az esetet a hatóságoknak, a társaság mindemellett éves jelentésében arra figyelmeztette a befektetőket, hogy az eset jogi következményekkel és esetleges büntetéssel is járhat. A társaság részvényei 7,2 százalékkal kerültek ma lejjebb.

Lefordult a BUX, esik a 4iG 2019.03.22 10:52

A magyar tőzsde a pénteki piacnyitás utáni mérsékelt mínuszokat gyorsan ledolgozva emelkedni kezdett, azonban a beérkező és a várakozásokat alulmúló francia és német beszerzési menedzserindexek alaposan elrontották a hangulatot, a magyar tőzsde lefordult, majd a BUX 5,7 milliárd forintos forgalom és 103 pontos mínusz mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a hazai nagypapírok felemásan teljesítenek.

A BUX komponensei közül 7,8 százalékos esésével a 4iG részvényei teljesítenek ma a leggyengébben, a 4iG 882 millió forintos forgalmával a második legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén, az OTP után, a 4iG mai forgalma több mint kétszerese a részvény idei, átlagosan 882 millió forintos forgalmának.

A 4iG számára izgalmasan teltek az elmúlt hetek, a társaság vezérigazgatói posztját március 18-ól Jászai Gellért tölti be, aki a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó Opus és Konzum esetében is fontos pozíciókat tölt be. A cég részvényei mindemellett a BUX indexbe is bekerültek, a 4iG árfolyama szerdán napon belül még 5100 forintnál új csúcsot ütött, majd az árfolyam lefordult és a részvény a szerdai, napon belüli történelmi csúcsához képest 32,2 százalékos mínuszban is járt.