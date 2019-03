Lefordult a BUX, esik a 4iG 2019.03.22 10:52

A magyar tőzsde a pénteki piacnyitás utáni mérsékelt mínuszokat gyorsan ledolgozva emelkedni kezdett, azonban a beérkező és a várakozásokat alulmúló francia és német beszerzési menedzserindexek alaposan elrontották a hangulatot, a magyar tőzsde lefordult, majd a BUX 5,7 milliárd forintos forgalom és 103 pontos mínusz mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a hazai nagypapírok felemásan teljesítenek.

A BUX komponensei közül 7,8 százalékos esésével a 4iG részvényei teljesítenek ma a leggyengébben, a 4iG 882 millió forintos forgalmával a második legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén, az OTP után, a 4iG mai forgalma több mint kétszerese a részvény idei, átlagosan 882 millió forintos forgalmának.

A 4iG számára izgalmasan teltek az elmúlt hetek, a társaság vezérigazgatói posztját március 18-ól Jászai Gellért tölti be, aki a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó Opus és Konzum esetében is fontos pozíciókat tölt be. A cég részvényei mindemellett a BUX indexbe is bekerültek, a 4iG árfolyama szerdán napon belül még 5100 forintnál új csúcsot ütött, majd az árfolyam lefordult és a részvény a szerdai, napon belüli történelmi csúcsához képest 32,2 százalékos mínuszban is járt.