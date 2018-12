Esnek az európai tőzsdék 2018.12.10 09:32

A tengerentúli tőzsdék nagyot estek pénteken, miután a befektetői fókusz középpontjában továbbra is a globális gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek, és a kereskedelmi háborús aggodalmak álltak. Ázsiában is borús hangulatban indult a hét első napja, miután Kínából a vártnál gyengébb külkereskedelmi adatsor érkezett a hétvégén. A hétfői piacnyitás az európai tőzsdék is esnek, a CAC40 0,3 és a brit FTSE 100 egyaránt 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a DAX index 80 pontos mínusz mellett 0,7 százalékkal került lejjebb, a borús részvénypiaci hangulatban a német tőzsde új kétéves mélypontjára süllyedt.