A Nyomda gyárthatja a lottókártyákat

A Szerencsejáték Zrt. oldalán közzétett szerződési listából kiderült az is, hogy a nyomdával 310 millió forint értékű szerződést kötöttek - írja a Magyar Nemzet Online. A lap megkereste a lottócéget, hogy mikor vezetik be a kártyát, hány darabot gyártanak és pontosan mire lesz jó, de nem kommentálták a híreket.Az első hírek alapján mindenkinek kötelezően regisztrálnia kell majd a Szerencsejáték Zrt. játékaihoz a kártyával és 700 ezer darabot már meg is rendeltek, ami közel 1 milliárd forintjába kerülhet az állami cégnek. Később kiderült, hogy nem lesz kötelező a regisztráció, önkéntes alapon történik majd és nem lesz kötelező a használata. De alkalmas lesz például arra is, hogy megjegyezze a játékosok kedvenc lottószámait, sőt, automatikus nyereményértékesítést és nyereménykiutalást is lehet rá kérni.

Kapcsolódó cikkek: Az export húzza a Nyomdát