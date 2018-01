A pálmaolaj miatt ugorhat egymásnak Nyugat és Kelet

A pálmaolaj teljes kivezetésére vonatkozó terv az Euractiv értesülései szerint bírja a legnagyobb politikai erők támogatását. Egyes országok saját hatáskörben már tettek konkrét lépéseket ebbe az irányba, Franciaország például már 2012-ben speciális adót vetett ki a pálmaolaj élelmiszerekben történő alkalmazására. Bár a szavazás a pálmaolaj használatáról mint bioüzemanyag-komponens dönthet (az uniós megújuló energia direktíva részeként), ugyanakkor állítólag a pálmaolaj teljes tilalom alá vonása is az elképzelések között szerepel.A jövő heti szavazás tárgya elsősorban az energetikai, tehát üzemanyag-célú felhasználás, azonban a megfogalmazás e tekintetben nem teljesen egyértelmű ("biofuels and bioliquids"). Az Európai Parlament tavaly tavaszi állásfoglalásában az élelmiszernövények 2020-tól történő teljes kivezetésére sürgette az Európai Bizottságot a bioüzemanyagok köréből, egyúttal egy olyan tanúsítási rendszer bevezetését is javasolta, amely garantálhatja, hogy csakis fenntartható termelésből származó pálmaolaj kerül az EU piacaira. Ez pedig nem csupán az üzemanyagcélú, hanem az élelmiszer-ipari és kozmetikai alkalmazási területekre is vonatkozna - mondta Jávor Benedek, az EP zöldpárti képviselője, aki az ezzel kapcsolatos parlamenti jelentés árnyékjelentője volt.Amennyiben a jövő heti plenáris szavazás a javaslat elutasítását hozza, úgy az ki is eshet a megújuló energia direktíváról szóló későbbi végső szavazás hatálya alól. Amennyiben azonban a parlament megszavazza a tiltást, azt a környezetvédők egyértelmű győzelemként értékelhetik. Egyrészt, amint azt egy 2016-os tanulmány hangsúlyozza, a pálmaolajból előállított biodízel a hagyományos, fosszilis dízelhez képest háromszor nagyobb emissziós terhelést jelent az éghajlatra nézve. A pálmaolaj-termelést, illetve bővülését a trópusi esőerdők irtásának egyik fő okaként tartják számon, ami a szén-dioxid-megkötő kapacitások csökkenése mellett a helyi ökoszisztémák összeomlásával, és számos faj, például az orangután kihalásával is fenyeget.

A pálmaolaj kivezetése az európai bioetanol-termelők érdeivel is találkozhat. Szemben a biodízellel, amelynek többsége Európán kívülről érkezik az EU-ba, az etanolt jóval fenntarthatóbb módon, csaknem 100 százalékban európai országokban állítják elő, felhasználása pedig jóval kevesebb üvegházgáz-kibocsátással jár, mint a fosszilis üzemanyagok.

Malajzia, Indonézia és Thaiföld meg fogja torolni, amennyiben az EU diszkriminációja és támadása a pálmaolaj iparág ellen törvényerőre emelkedik

A globális pálmaolajpiac értéke 2015-ben összességében 65,73 milliárd dollár volt, ez 2021-ig 92,84 milliárd dollárra emelkedhet 2021-ig, ami éves szinten 7,2 százalékos bővülést jelenthet. A döntés így nyilvánvalóan nagy nehézségeket okozhat a malajziai, thaiföldi és indonéziai farmereknek, akik összességében a globális termelés mintegy 85 százalékát biztostják. A három ország közös kampányt is indított a pálmaolaj európai kivezetése ellen, és rendkívül indulatos reakciókat adott a tervekre.- fogalmazott Datuk Seri Mah Siew Keong, a maláj agrár- és nyersanyagügyi minisztere, akinek állítása szerint csak Malajziában 650 ezer kistermelő megélhetése függ a pálmaolajtól, amelyből az országnak 2017-ben közel 20 milliárd dollárnak megfelelő exportbevétele származott.