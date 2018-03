A pénteki gyorsjelentés előtt esett az OTP 2018.03.01 17:20

15,2 milliárd forintos forgalom mellett 344 pontos mínuszban zárta a csütörtöki kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 0,9 százalékos eséssel zárta a hét negyedik napját. Végül a hazai blue chipek is eséssel fejezték be a kereskedést, a Magyar Telekom 0,1, a Mol, 0,2, míg a Richter 0,7 százalékos mínuszban zárta a napot.

1,6 százalékos eséssel zárta a napot az OTP a társaság pénteki gyorsjelentése előtt. Az OTP holnap publikálja a tavalyi negyedik negyedéves és egész éves beszámolóját, az elemzők 61,6 milliárd forintos adózott eredményt várnak a negyedik negyedévben az OTP-től.

4,5 százalékos emelkedést produkált csütörtökön a DunaHouse, miután a társaság negyedik negyedéves gyorsjelentésében kétszámjegyű profitnövekedésről számolt be. Jól teljesített ma a Rába is, miután a norvég állami vagyonalap arról számolt be, hogy tavaly növelte a kitettségét a Rábában.