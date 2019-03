Lejjebb kerültek az európai részvényindexek 2019.03.25 09:33

A pénteken beérkező, és a vártnál lényegesen gyengébb beszerzési menedzserindexek ismét előtérbe helyezték a növekedési félelmeket, amelynek nyomán az európai részvényindexek nagy eséssel zárták a hét utolsó napját. A tengerentúli tőzsdéken is eséssel indult a nap, majd a hangulat tovább romlott, miután az amerikai 10 éves állampapír hozam a 3 hónapos kincstárjegyek hozama alá csökkent, amire 2007 óta nem volt példa. A hozamgörbe fokozatos inverzzé válása miatt felerősödtek a recessziós félelmek, a tengerentúli tőzsdék pedig 1,8-2,5 százalékos eséssel zárták a pénteki kereskedést. Ezt követően Ázsiában is nagyot estek az irányadó részvényindexek, a Nikkei 3 százalékos esése mellett a sanghaji tőzsde 1,8 százalékos esett. A távol-keleti börzék nagy esése után az európai részvényindexek is eséssel vágtak neki a hét első napjának, az esés azonban nem volt jelentős mértékű, a milánói börze 0,4 százalékos esése mellett a CAC40 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a DAX 0,4 százalékot esett ma délelőtt.