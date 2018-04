A régió szennyesére pályázik a magyar mosoda-hálózat

Akkora a textil, hogy nem fér be az otthoni gépbe, gyorsan kell sokat mosni, gyors szárításra van szükség, a családi nyaraláson felgyülemlett koszos ruhával jönnek be vagy egyszerűen elromlott az otthoni gép

Az önkiszolgáló mosodák meghonosítását tűzte ki célul Megyeri Gábor, amikor megnyitotta az első Bubbles üzletét a Bessenyei utcában. Bár az amerikai filmekből ismert jelenség itthon nem szokványos, néhány sarokra mégis működött már egy önkiszolgáló mosoda. A konkurencia szomszédjában való nyitás nem dilettantizmus eredménye volt: olyan terepen akart indítani, ahol már van előzménye az egyébként "rendszeridegen" szolgáltatásnak.Felmerül a kérdés, hogy ki vinné mosodába a szennyest egy olyan országban, ahol a mosógép állandó felszereltsége a háztartásoknak?- sorolja az indokokat a cég vezérigazgatója,

Ceglédi Csongor fotó: Veres Dalma

Az önkiszolgáló mosoda olyan igényeket szolgál ki, amelyek eddig is jelen voltak, csak drágábban vagy bonyolultabban lehetett megoldani. Az idősebb korosztály például patyolatba vitte a függönyt vagy a matrachuzatot, aminél olcsóbb és gyorsabb alternatívát kínálnak a Bubbles mosodák. Ezzel szemben sok fiatalnak valószínűleg eszébe sem jut, hogy kimossa a függönyt. Nekik viszont az idejük drága, így, ha összejön 2-3 adag mosás, megéri nekik - a kétszer vagy háromszor akkora kapacitású gépen - 30 perc alatt egyben elintézni a dolgot, majd a teregetés helyett átpakolni a cuccot a szárítóba. Így alig több mint egy óra alatt végezni lehet akár egy heti mosással

15-20 ezer ember eltart egy mosodát

Azt gondolnánk, hogy az utcai mosodákra itthon legfeljebb a fiatalabb korosztály tagjai vevők, de a szolgáltatás regisztrált felhasználóinak adataiból azonban teljesen más kép rajzolódik ki: bár a lakosságból szinte minden csoport képviselteti magát, a 26-45 év közötti nők járnak leggyakrabban mosodába, akik - feltételezhetően - nagyobb háztartásban élnek, és már nem a szüleik mosnak rájuk.- mondta a vezérigazgató.Az elképzelés működött, nemcsak a Bessenyei utcai üzlet nagy kapacitású, automatizált gépei csábították át a konkurens üzlet közönségét. Közel 1,5 milliárd forintos tőke-bevonás után elkezdtek szaporodni a buborékos üzletek Budapesten, majd néhány saját vidéki egység megnyitása után franchise-rendszerben folytatódott a terjeszkedés, mára pedig egy 36 mosodával üzemelő hálózattá nőtték ki magukat. Bár kisebb mosodák is működnek az országban, egy sem tudott országos hálózatot kiépíteni, aminek a vezérigazgató szerint több oka van."Sok helyen ugyanolyan, 5-7 kg kapacitású gépeket használnak, mint amik a háztartásokban is megtalálhatóak. Ezek csak azok számára relevánsak, akinek nincs, vagy elromlott a gépük, esetleg a fiatal turistáknak. A mi egyik nagy előnyünk, hogy automatizált, ipari gépeket használunk (11 és 16 kg kapacitású), amiben nem csak egyszerre több adagot, de olyan textíliákat is lehet mosni, amelyek az otthoniba aligha férnek be, vagy több részletben kéne bepakolni, ami rengeteg időbe telne. Ez például egy Airbnb-s vállalkozás esetében, ahol a különböző lakások szennyes törölközői és ágyneműi halomban állnak, nagy előny, de ide sorolható egy fodrászat vagy egy masszázsszalon is" - mondta Ceglédi utalva rá, hogy a magánszemélyek mellett a b2b szektor is potenciális piac.

fotó: Veres Dalma

Egyszemélyes vállalkozás

Bár nem ez a legolcsóbb franchise lehetőség, hiszen csak a gépek beszerzése 12 millió forintba kerül, azonban a kezdeti beruházás után - ami átlagosan nettó 22-27 millió forint között mozog - Ceglédi szerint minimális munkával jár az üzlet működtetése, akár főállás mellett is végezhető.

A cégvezető másik előnynek a technológia hátteret tartja, amely lehetővé teszi olyan fizetési rendszer működtetését, amely a készpénzt, bankkártyát és érintőkártyát is elfogad. Regisztrált felhasználók pedig az otthonról feltöltött egyenlegükről rendezhetik a cehet, kedvezményesen, ráadásul az összeget bármelyik Bubbles mosodából lehívhatják. A mosószert is a cég biztosítja, amit szintén automata rendszer adagol.Az országban is vannak lehetőségek, de már a régiós piacra koncentrálnakEgy mosás - ami az otthoni adag duplája (11 kilogrammos) - 1150 forinttól, a tripla kapacitású - 16 kg-os - 1500 forinttól elérhető. (A szárítás - a kapacitásoknak megfelelően - ugyanennyi.) Ez Ceglédi szerint a régióban kedvezőnek mondható, egy alapmosás Csehországban 1500 forint körül van, Lengyelországban 1800. Említett országokban működnek már 3-4 mosodát üzemeltető hálózatok, de fontos különbség, hogy ezeknél nincs meg az az automatizáció, amiben a vezérigazgató részben a Bubbles sikerét látja."A vállalkozó akár egyszemélyben el tudja végezni a szükséges feladatokat: naponta ki kell takarítani az üzletet, ami jellemzően felmosást jelent, üríteni kell a pénzt, szükség szerint feltölteni apróval az automatát és pótolni a mosószert. A rendszer ugyanakkor annyira automatizált, hogy üzenetben jelzi, ha fogyóban a mosószer vagy az aprópénz" - foglalta össze a teendőket.

Minden automatizált fotó: Veres Dalma

Bár minimális munkával jár az üzemeltetés, de néha előfordul, hogy egy nem tervezett látogatás felemészti egy kollégánk fél napját a vidékre utazás miatt, ezért nem szeretnénk ingázni, inkább franchise-rendszerben oldanánk meg a további terjeszkedést. Másfelől pedig most minden forrást a nemzetközi megjelenésre szeretnénk fordítani, nem szeretnénk a tőkét lekötni, így az is elképzelhető, hogy egy-egy saját vidéki üzletet is átadunk, amennyiben megfelelő ajánlat érkezik rá

A cikk megjelenését a Bubbles International Zrt. támogatta

A könnyű üzemeltetés mellett nem utolsó szempont, hogy nem kell alkalmazottat felvenni az üzletmenet biztosításához, a takarítás pedig igény szerint kiszervezhető. A beruházás megtérülése 4-5 év alatt várható, persze ezt nagyban befolyásolja a helyszínválasztás. A vezérigazgató szerint ugyanakkor eddig egy üzlet volt, ami nem érte el a várt forgalmat, mert túl közel nyitottak egy másik mosodájukra. Ezt most átköltöztetik. Budapest esetében már csak a belvárosban terveznek új üzlettel a közeljövőben, itt 85 százalékosra becsülik a lefedettséget, azonban vidéken - főként Egerben, Szolnokon, Békéscsabán, Zalaegerszegen - illetve a főváros agglomerációjában még nagy potenciált látnak.- árulta el Ceglédi.A kapacitás bővítését ugyanakkor nem csak új üzletek nyitásában látják, de a jelenlegiek gépparkjának bővítésében is, ami bár jelentős beruházás, a nagyobb forgalmú üzletek esetében indokolt lépés lehet.A cég a tavalyi évben még veszteséget termelt, ami részben a terjeszkedéssel járó befektetéssekkel magyarázható, de a vezetőség várakozásai szerint idén már pozitívba fordul a mérleg. Az önkiszolgáló mosodák térnyerését jól szemlélteti, hogy jelenleg több mint 50 ezer regisztrált felhasználóval rendelkeznek, az elmúlt 2 évben pedig megötszöröződött az éves ciklusok, vagyis a mosások és szárítások száma. A nemzetközi piacralépéshez pedig már megtalálták a helyszínt, már zajlik az első külföldi mosoda előkészítése. Hogy melyik városban, azt várhatóan a közeljövőben jelentik be.