A sanghaji tőzsdével közösen fejleszt a BÉT

A Shanghai Értéktőzsdével széles körű együttműködésre lehetőséget adó megállapodást kötött a Budapesti Értéktőzsde. A most induló partnerség keretében a két börze közösen fog befektetési termékeket fejleszteni, valamint közös kutatói munkát is elindítanak. Az együttműködés részét képezi továbbá az információcsere a tőkepiaccal, a tőzsdei működéssel, illetve a szabályozással kapcsolatban.Az aláírással a világ öt legnagyobb tőzsdéjének egyikével lépett együttműködésre a BÉT, a shanghai börzén több mint 1400 vállalat papírjai forognak, átlagos napi forgalma nagyobb, mint a teljes hazai részvénypiaci kapitalizáció. A Shanghai Stock Exchange-et 1990-ben alapították, nonprofit szervezetként működik, közvetlenül a China Securities Regulatory Commission (CSCR), a kínai értékpapírpiaci felügyelet kormányzásával. A börze egyike Kína két független tőzsdéjének a Shenzheni Értéktőzsde mellett; mindkét piac széleskörű választékkal rendelkezik részvények, kötvények és egyéb értékpapírok terén.A Budapesti Értéktőzsde tőkepiac-fejlesztési tevékenységének kiemelt fontosságú eleme, hogy szorosabbra fűzze a dinamikusan fejlődő Kínával való együttműködést. 2017 januárjában a Bank of China-val kötött a mostanihoz hasonló együttműködési megállapodást, amely - többek között - jüan alapú kereskedhető termékeknek a BÉT-en történő megjelenését is hatékonyan elősegítheti.(BÉT)