A Schaeffler családon múlik a Continental radikális átalakítása

A Continental feldarabolása nem újkeletű ötlet, de a befektetők joggal kételkednek benne, hogy ez valaha megtörténik-e. Néhány autóalkatrész-gyártó, például az Autoliv, vagy a Delphi Technologies tavaly feldarabolást jelentett be, de a német versenytárs egyelőre hallgat.A legújabb piaci pletykák szerint a Continental már tárgyalásokat folytat tanácsadókkal egy nagy átalakulásról, ennek eredménye akár az is lehet, hogy több tőzsdei társaságra válik szét, akár egy holdingcég alatt.A Continental részvényeinek árfolyama megugrott a hírekre, tegnap 5 százalék feletti emelkedéssel zárta a kereskedést, ami azt jelzi, hogy a befektetők hisznek abban, hogy értéket teremtene a feldarabolás és az üzletágak külön-külön kezelése. A társaság tevékenysége széles körű, abroncsokat, alvázakat, belső felszereléseket gyárt autókba, de van biztonságtechnikai és technológiai részlege is.A Continental a német ipar gyöngyszeme, de a vállalati struktúra egészen zavaros, befektetői szemmel nézve. Van, aki azért veszi meg a részvényeit, mert az önvezető autózásban fejleszt. Van, aki pedig az abroncsgyártás miatt, ami bár korántsem olyan izgalmas, mint az önvezető autózás, de sokkal nyereségesebben működik.Van, aki szerint pedig a belső égésű motorokba gyártott alkatrészek miatt vonzó a részvény, ami most még sok készpénzt termel a cégnek, viszont minél inkább átáll a piac az elektromos autókra, úgy lesz egyre kevésbé releváns üzletág.

A feldarabolás mellett szól, hogy a Continental alacsonyabb értékeltségi szinten forog ahhoz képest, mint azok a versenytársak, ahol csak egy-egy tevékenységre fókuszálnak. Például a Continental árfolyama 16-szoros előretekintő P/E rátán forog, ehhez képest a finn abroncsgyártó, a Nokian Renkaat és a tavaly tőzsdére ment Pirelli előretekintő P/E rátája 21-szeres. A Continental önvezető üzletágával versengő Mobileye pedig, amit tavaly vásárolt fel az Intel, 100-szoros EV/EBITDA-rátán kelt el az akvizíció során. Egy másik érv, hogy túlságosan sokrétű a tevékenységi kör. Nehéz megindokolni, hogy például a bányászati szektornak történő szállítószalag-gyártás hogy illik össze az elektromos autók kijelzőrendszereinek gyártásához.

A feldarabolásban lehet potenciál, de korai még örülni. A Continental nagytulajdonosa, a részvények közel felét birtokoló Schaeffler család ugyanis úgy hírlik, hogy kerüli a radikális változásokat.