A Semmelweis Egyetem saját magánklinikát hozhat létre

Lang György, az egyetem Mellkassebészeti Klinikájának megbízott igazgatója említette, hogy stratégai fejlesztési projekteket dolgoztak ki, egyebek mellett arra reagálva, hogy az utóbbi években mind több befektető jelenik meg a fizetős egészségügyben. Ebben a versenyben pedig nem szabad lemaradnia a Semmelweis Egyetemnek sem.Az intézményben gyógyítók 60 százaléka már most is dolgozik magánellátásban. Mint mondta: Bécsben például a magánklinikák túlnyomó többsége az egyetem közelében működik és nincs akadálya annak, hogy a professzorok ott is gyógyítsanak. A bécsi magánklinikák bevételének 40 százaléka a külföldi páciensek ellátásából jön össze.A Semmelweis Egyetem leendő magánklinikájáról készült szakértői anyagot már bemutatták Balog Zoltán miniszternek is. A céljuk, hogy legalább annyi bevételhez jussanak a magánklinika szolgáltatásaiból, mint amennyit az állami ellátásért kapnak - mondta a professzor. Ezt az összeget részben vissza lehet forgatni az állami szolgáltatásokra, illetve az orvosi jövedelmek javítására, és hozzásegíthet a hálapénz megszüntetéséhez is.Lantos Gabriella, a Róbert Károly Magánkórház operatív igazgatója arról beszélt, hogy sok 50-60 éves orvos a magánellátásba megy dolgozni. S velük jönnek a betegek is, akik 500 ezer forintig szinte gond nélkül vásárolnak szolgáltatásokat, 500 ezer forint és egymillió között már van "lemorzsolódás," és egymillió feletti protézis- és onkológiai műtétekre már csak kevesen vállalkoznak.