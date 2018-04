A szedánok halála - A Ford több modellt nem gyárt többet

A Ford már nem tervez további beruházásokat és fejlesztéseket az Észak-Amerikában forgalmazott szedánjaiba, így a Ford Fusion (a amerikai Mondeo) és a Taurus fejlesztését sem folytatják, gyártásukat hamarosan leállítják. Az amerikai autógyártó részben a vásárlók igényeinek változása, részben részvényesi nyomás miatt döntött úgy, hogy alaposan átalakítja kínálatát, és elsősorban azokra a modellekre fókuszál, amelyek iránt nő a kereslet, a tervek szerint a személyautktól az SUV-k felé tolják el a termékmixet, és egyre több lesz a hibrid és az elektromos modell a kínálatban. A Taurus gyártását már jövő márciusban befejezik, a Fiestát májusig gyártják Észak-Amerikában, a Fusion végéről még nem döntöttek. Az Európában nemrég bemutatott lépcsőshátú Focust egyáltalán nem vezetik be az amerikai piacra. 2020-ra a cég amerikai kínálata 90 százalékban kisteherautókból és SUV-kből fog állni, ami a személyautók közül marad, az a Mustang és a Focus Active crossover.

Ford Taurus

Ford Fusion

A korábban bejelentettnél jóval nagyobb költségcsökkentst is tervez a cég, a tavaly bejelentett 14 milliárd dollár helyett 25,5 milliárd dollárt spórolnának meg 2022-re. Ennek eredményeként az adózás előtti profitmarzs globálisan 8, Észak-Amerikában pedig 10 százalékra emelkedhet, ráadásul nem 2022-re, hanem már 2020-ra.A Ford egyébként közzétette az első negyedéves számait is, a bevételek 7 százalékkal emelkedtek, az egy részvényre jutó adózott eredmény 40-ről 43 centre emelkedett, miközben az elemzők 41 centre számítottak. A profit nagy részét az észak-amerikai piacon eladott kisteherautók és SUV-k adják, Amerikán kívül még Európában is nyereséges volt a Ford, más régiókban azonban veszteséget ért el, Ázsiában például a kínai eladások visszaesése miatt teljesített gyengén a Ford.A menedzsment által bejelentett terveknek, a modellpaletta átalakításának és a profitabilitás masszív javításának örültek a befektetők, a Ford árfolyama a tegnapi 1,4 százalékos emelkedés után piaczárást követően több mint 2 százalékkal került feljebb.