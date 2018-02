A szemünk előtt zajlik a repülő autók forradalma

Nagy dolgok készülődnek

Két fő irány

Nagy a verseny

A megoldandó feladatok egy része csak a technológia. A légügyi szabályzásnak ugyanúgy fel kell ezekhez az eszközökhöz gyorsulnia majd (vagy pedig a fejlesztéseknek lelassulniuk). Mint sok más hasonló technológiai fejlesztésnél, itt is várható, hogy hamarabb lesz kész egy-egy eszköz, mint a hozzá kapcsolódó szabályozás. De a lényeg hogy előbb utóbb találkozzanak, és hamarabb, mint hogy valami váratlan történik. Kémleljük az eget!

Maradi István,

okleveles villamosmérnök

A modern korunk egyik nagy megoldandó kérdése, hogy az egyre szaporódó népességű nagyvárosok lakói és üzemeltetői hogyan tudnak úrrá lenni a közlekedést akadályozó tényezőkön. Több megoldás is létezik, mint például az automata földalattik fejlesztése, a gyorsvasutak vagy az önvezető autók, buszok. És ilyenek a repülő autók is, vagy ezek bármilyen leszármazottjai. Átrepülni a zsúfolt tömegek felett nagy csábítás a fejlesztők és a potenciális vásárlók számára egyaránt. Ugyan nem láttunk még ilyet a hétköznapi forgalomban, az ötlet azonban nem halt el, sőt! Nagy dolgok vannak készülőben.Az elmúlt évtizedek alatt számtalan kísérlet történt arra, hogy a hétköznapi életben is használható repülő autót készítsenek, de ilyen a mai napig még nem született.A technikai fejlődésével a lehetőség azonban közelebb került mint valaha. A személyi repülésre ott a jól bevált helikopter, mondhatnák. A helikopter repülés viszont drága, csak a gazdagok számára érhető el a mindennapokban, nem is beszélve a repüléshez szükséges oktatásról, engedélyekről, és hogy legalább egy képzett pilóta kell a fedélzeten, aki a gépet vezeti. Ami látható változást okozna a tömegek személyi légi-közlekedésében, az vagy egy olcsó, teljesen automatizált (és így biztonságos) személyi repülő eszköz, vagy egy, a széles tömegek számára elérhető repülő taxi "szerűség". Átugrani a város egyik végéből a másikba néhány perc alatt, vagy eljutni a pályaudvarra a város széléről, ezek az igazán vonzó fejlesztési ígéretek. Az, hogy a fantasztikus filmeket követve az utcák felett kis magánrepülő "objektumok" repüljenek tömegesen, nem a közeljövő lehetősége.Hogy a repülő autók (vagy mik) ügye nem halt el, az is mutatja, hogy az idei CES-en több ilyen témájú kiállítás is volt, valamint tavaly komoly cégek is nagy bejelentéseket tettek e tárgyban. A személyi repülésbenEbben az esetben a földön hétköznapi autóként üzemelő jármű a kifutópályán szárnyat bont, és hagyományos kisgéphez hasonlóan repül két utasával néhány száz kilométert. A meghajtása hagyományos benzines motor, esetleg valamilyen elektromos rásegítéssel vagy hibrid üzemmódban. Az elterjedését nyilván kismértékben nehezíti, hogy a leszálláshoz leszállópályára (azaz repülőtérre) van szükség, azok közül is nem egy füvesre, hanem szilárd burkolatúra a kis rugózású autókerekek miatt. Tavaly, nagy meglepetésre, aA Terrafugia az egyik pioneer e téren, és az első prototípusuk repült is már többször. Hasonlóan szép és kiforrott technológiának tűnik a(mi más) nevű járműve, amely szintén rendelkezik kísérleti felszállási engedéllyel. Egyik cég sem árulja még a kész repülőgépét, viszont előrendelést felvesznek 2019-20-as szállításra.A repülőgépek azon túl, hogy az országúton autóként tudnak gurulni és otthoni garázsban parkolni, mégis csak repülőgépek. Pilóta jogosítás kell hozzájuk, és a hagyományos repülési szabályoknak minden tekintetben meg kell felelniük. Nincs az utca végén fel vagy leszállás, el kell gurulniuk (vagy repülniük) egy közeli repülőtérre. Ennek fényében azon túl, hogy látványos járművek, valószinűleg nem fogják forradalmasítani a nagyvárosi közlekedést.A ma még többnyire ember nélkül repülő drónok megjelenését az elektronika, azon belül is a villamos motorok, a nagy kapacitású akkumulátorok, a precíziós gyorsulás mérők és az elektronikus giroszkópok tették lehetővé. A több elektromos motorral hajtott rotorokat bonyolult elektronika vezérli, és így tud haladni és manőverezni a légi jármű. Mivel nincs drága mechanika, ezek a gépek sokkal olcsóbban üzemeltethetők, mint a helikopterek.És mivel jobbak ezek, mint a repülő autók? Amennyiben elegendő energiával rendelkeznek, ezek a járművek teljesen autonóm üzemmódban tudnak fel- és leszállni, egy alig néhányszor tíz négyzetméter nagyságú területen is, és akár sűrűn lakott nagyvárosban is. És hogy eloszlassunk néhány tévedést: ezeknél a járműveknél sem arra kell számítani, hogy bárki, bárhol és bármikor fel vagy leszáll, és repül majd. Hanem úgynevezett kötött (kijelölt) pályán, kijelölt fel- és leszállóhelyről, mint egy taxi, elviszi egy vagy két utasát a néhány tucat kilométer távolságban lévő célállomásra és ott biztonságosan leszáll.Szállodából a közeli bevásárló központ tetejére. Repülőtérről a városban lévő szállodák tetejére. Belvárosból a város szélén lévő vasútállomásra. És az ilyen típusú forgalom vonzó lehet az utasoknak, hiszen tíz percre rövidülhet egy egyébként fél- vagy egyórás útvonal.Ezen gépek fejlesztése körül nagy a nyüzsgés. Az idei CES kiállításon amár bemutató repülést is végzett. A gép az engedélyek miatt még kötéllel "meg volt zabolázva", de ha akart volna, kirepülhetett volna a kiállításról. A kiállításon egyébként több másik gyártó is bemutatott működő koncepciót.Amerikában és az Emirátusokban szeretné bevezetni a világ első repülő, pilóta nélküli taxi szolgáltatását. Valószinűleg nem arra kell majd számítani, hogy bármilyen lakcímhez leszállnak majd, hanem a korábban említett fix pályán haladnak.is már bemutatták, mint az egyik jelöltet a Dubai légi taxi szolgáltatáshoz. Ez a típus állítólag már túl van több ezer, emberes fel- és leszálláson is. Kína nagyon igyekszik, hogy e téren is az elsők között legyen.Aznévre hallgató programjuk, ami egy földi-légi teljes szolgáltatási láncot igér úgy, hogy az utasnak sok esetben ki sem kell szállniuk a földön érkező, majd légi úton távozó járműből. Az Airbus egy másik programja, a Vahana névre keresztelt járművel már kísérleti repüléseket végez Amerikában. Hogy végül kié lesz az elsőbbség, megláthatjuk akár már az idén is.