A szervizek negyedét elsöpri az elektromosautó-forradalom

A kétévente - 2400 fő megkérdezésével - készülő felmérésekből az derült ki, hogy 2008 óta folyamatosan nő a független szervizek forgalma - csak 2012 és 2014 között stagnált - és 2018-ban már a lakosság 78 százaléka ilyen műhelyekben javíttatja autóját.

Az online megtalálható, nyilvános adatbázisok szerint ma Magyarországon körülbelül 12 ezer autószerviz működik, azonban az ezekben szereplő adatok nem ellenőrzöttek, vagyis korántsem biztos, hogy valóban elérhetőek a meghirdetett szolgáltatások, de az sem, hogy az adott szerviz még működik-e egyáltalán. Egy nemrég indult online közösségi szervizkereső oldal, a GarVisor üzemeltetői több mint 5000 autószervizt látogattak végig személyesen.A felmérés során kiderült, hogy a szolgáltatók ötöde (20,8 százalék) már nem is létezik a bejelentett telephelyen, 18,3 százalékuk pedig tevékenységük szerint nem tekinthető járműszerviznek, mert vagy nem nyújtja a meghirdetett szolgáltatást, vagy nem rendelkezik a feltüntetett szolgáltatás elvégzéséhez szükséges műszerparkkal. További 13,3 százalékot pedig azért nem vettek fel az adatbázisba, mert azok nem vállalták a közösségi értékelést, vagy úgy érzik, hogy a műhely leterheltsége és a munkaerőhiány miatt úgysem tudnának további megrendeléseket elvállalni.Összességében a felmért szervizek kevesebb mint fele - 2100 - került be az adatbázisba. Spindler Tibor, az Autószerelők Országos Egyesületének elnöke szerint ez ráadásul csak a jéghegy csúcsa . Az online adatbázisokban megtalálható szervizeken felül további 40-50 ezer műhely üzemelhet feketén.A Robert Bosch Kft. megbízásából a Medián Közvélemény - és Piackutató Intézet már 2008 óta vizsgálja a magyar lakosság szervizelési szokásait.A márkafüggetlen szerelőműhelyek felé fordulás tíz éve erősödő tendencia: amíg 2008-ban még csak az autók 58 százalékát vitték ilyen műhelyekbe, ez a szám folyamatosan nőtt az idei 78 százalékos csúcsig, miközben a márkaszervizek folyamatosan szorulnak vissza. Eközben azok aránya is fokozatosan csökkent, akik maguk javítják autójukat.

A villáskulccsal már nem sokra mennek

Ma már nem az alkatrészek cseréje és azok beszerzése körül forog az élet a szervizekben - hiszen ezek online bárki számára elérhetők - hanem a diagnosztikai berendezések korszerűsége és az általuk vizsgálható autómárkák száma az érdekes

Bár a tanulmány értelmezhetőségi okokból csak két kategóriára bontja a műhelyeket - független és márkaszervizre -szerint érdemes a függetlenek között is különbséget tenni.- mondta a Portfolio-nak Ficzere.A márkaszervizben jellemzően a saját márka vizsgálatára vannak kalibrálva a diagnosztikai eszközök, ezzel szemben egy független szervizben akár az utakon futó autók 90 százalékával is kompatibilis lehet a diagnosztikai rendszer. "A Bosch a legtöbb autókonszernnek beszállít alkatrészeket és ahhoz, hogy ezek tökéletesen illeszkedjenek az adott modell rendszerébe, jellemzően a teljes műszaki specifikációt megkapjuk, így szervizeinkben a legtöbb autómárkához gyakorlatilag minden fontos információ rendelkezésünkre áll, amire szükség lehet a javításokhoz" - mondta Ficzere. Azonban a tanulmányban említett, nem márkaszervizbe járó 78 százalék korántsem csak az ilyen jól felszerelt műhelyeket látogatja.A szervizfajták közti választást leginkább az autó életkora befolyásolja. Amíg az öt évnél fiatalabb autók 78 százalékát márkaszervizbe viszik (ebből 56 százalék a garanciális javítás), addig a 6-10 év közötti autóknak már csak a 32 százalékát. A 11 és 20 év közti autóknak - ide tartozik az átlag (13,9 éves) - már csak 10 százalékát javíttatják a márkaszervizben, 84 százalékukat a márkafüggetlen műhelyekben. Ezekben benne vannak a nagyobb, jellemzően franchise-rendszerben működő szervizek - néhány száz ilyen van -, ahol rendelkeznek mind a szaktudással, mind a megfelelő diagnosztikai háttérrel, illetve az olyan kisebb, néhány fős műhelyek, amelyekből több ezer van.

Egyszerűen nem fér bele az üzletmenetükbe, hogy a képzés idejére bezárják a boltot, ráadásul ezeket azok a márkaszervizek vagy független franchise hálózatok tartják, akik nyilván elsőbbségben részesítik a saját hálózatuk tagjait. Márpedig a képzés hiányában hiába ruháznának be a legújabb diagnosztikai eszközökre is, a megfelelő szakértelem hiányában azokat nem tudják kezelni

Izgalmas évek jönnek

A holland Bovag autószervizre hivatkozó cikk szerint amennyiben az elektromos autók aránya a forgalomban 18 százalékra emelkedne, az a szervizműhelyek 31 százalékának végét jelentené, de még a legoptimistább becslések szerint is 25 százalékuk lehúzhatná a rolót.

Ezek kisebb kapacitással bírnak, a felszereltségük sem naprakész, azonban az alacsonyabb üzemköltséggel és az elhalasztott beruházásokkal a kisebb feladatokat jellemzően olcsóbban el tudják végezni - főleg, ha a végén a számla is elmarad. Utóbbi kategória esetében - bár kedvező áraik miatt igen népszerűek - Ficzere szerint valós veszély, hogy nem tudják lekövetni a technológia fejlődést, mert a kis létszám miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy elküldjék szerelőiket a 2-3 napos továbbképzésekre.- mondta Ficzere, aki szerint ezek a műhelyek hosszútávon csak akkor maradhatnak versenyképesek, ha valamilyen irányba specializálódnak, egy-egy részterületre fókuszálnak, mint például a hajtómű és csak az azzal kapcsolatos munkákat vállalják el.Az elektromos autók elterjedése lesz a következő évek legnagyobb technológiai forradalma az autóiparban, amely amellett, hogy fenntarthatóbbá teszi a közlekedést, valószínűleg a kevésbé naprakész független szervizek számát is megtizedeli, hiszen például nem lesz többé szükség olajcserére, ráadásul az elektromos autók kevesebb mechanikus alkatrészt tartalmaznak, így a meghibásodások száma is várhatóan kisebb lesz.Tavaly 116 265 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 20,4 százalékkal több a 2016-os 96 594-nél és 50,6 százalékos növekedés a 2015-ben eladott 77 179-hez képest. Az új autók számának növekedése a forgalomban a tanulmány alapján a márkaszervizeknek kedvez, hiszen 1-5 év közötti autók 78 százalékát ott javíttatják, amelyek közül 56 százalék a garanciális javítás. Ez abból fakad, hogy a tulajdonosok attól való félelmükben, hogy elvesztik a garanciát, csak a márkaszervizbe viszik az autót, amit a gyártók igyekeznek is meglovagolni a garanciaidő elnyújtásával.Pedig már 2010-ben életbe lépett az az uniós rendelet , amely kimondja, hogy az autógyártók nem tehetik az autóikhoz kapcsolódó garanciát függővé attól, hogy az olajcserét és az egyéb karbantartási, javítási munkákat hivatalos márkaszervizek végezték-e. Bár úgy tűnik, hogy a köztudatban ez nem igazán terjedt el - vagy kerülni szeretnék az autótulajdonosok az ebből fakadó bármilyen kockázatot - így a folyamatosan piacot vesztő márkaszervizek vélhetően továbbra is számolhatnak a garanciális javításokból származó forgalommal.