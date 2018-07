A sztrájkokra és az emelkedő üzemanyagárakra panaszkodik a Wizz Air

Közzétette a 2019-es pénzügyi év első negyedévének eredményeit a Wizz Air, ez a társaságnál a június 30-án végződő negyedév. Az időszakban 19,7 százalékkal több, 8,6 millió utast szállított a légitársaság, a bevételek 17,9 százalékkal 553 millió euróra nőttek, az EBITDAR 2,8 százalékkal 151,4 millió euróra csökkent, az adózott eredmény pedig 14 százalékkal 50 millió euróra esett.Az első negyedévben a Wizz Air 20 új útvonalat jelentett be, jelenleg már több mint 600 útvonalat repül be a légitársaság 44 országot érintve, 25 bázis segítségével. A légitársaság flottája 102 repülőgépre nőtt, miután 9 A320-as és A321-es gépet adtak hozzá a gépparkhoz, a negyedév végén a Wizz Airnek 71 darab A320-as és 31 A321-es gépe volt, a repülőgépek átlagéletkora 4,4 év.Pozitív, hogy nem csak a kapacitások bővültek, de a gépek kihasználtsága (load factor) is javult, 91,2 százalékról 92,1 százalékra.A profit visszaesését a Wizz Air elsősorban az Európa szerte tapasztalható sztrájkokkal magyarázza, ami miatt csak az első negyedévben 145 járatot kellett törölnie (egy évvel korábban csak 34-et), részben ennek tudható be, hogy a pontosan érkező gépek aránya 7,8 százalékponttal 74,4 százalékra csökkent, a késések és járatkimaradások miatt felmerülő költségek pedig 203 százalékkal 9,1 millió euróra ugrottak.A profit visszaeséséhez az is hozzájárult, hogy a bevételek emelkedésénél magasabb mértékben nőttek a költségek, a személyi jellegű kiadások 36,6 százalékkal ugrottak meg, az üzemanyagköltségek 32,1 százalékkal nőttek, összességében 22,5 százalékkal nőtek a működési költségek, miközben a bevételek csak 17,9 százalékkal nőttek.A menedzsment az egész éves várakozását valamelyest visszavágta, 20 százalékról 18 százalékra csökkentette a kapacitás növekedésére vonatkozó várakozását, és arra számít, hogy ősszel is folytatódhatnak az európai légiirányításban tapasztalható sztrájkok. Az utasterhelés tényező (load factor) 1 százalkponttal javulhat a pénzügyi év egészében, az egy utaskilométerre jutó költség (CASK) 3 százalékkal emelkedhet, az adózott eredmény 310-340 millió euró között alakulhat. A kapacitás bővülésére vonatkozó előrejelzés visszavágására a befektetők érzékenyen reagáltak, közel 10 százalék mínuszban is állt az árfolyam, de napon belül jelentősen emelkedett, jelenleg 2,9 százalék a mínusz.