A tavalyinál is gyorsabban fogynak a jegyek az idei Szigetre

Ennyivel kerül idén többe a Sziget

Idén is örülhet a magyar közönség

Kifejezetten a magyar közönségnek fejlesztettük ezt a jegytípust, és nem titkolt célunk, hogy ezzel tovább növeljük az egyre nagyobb itthoni érdeklődést. Azonban a 3 napos bérletek száma is véges, valószínű, hogy ezek árusítását is jóval a fesztivál előtt le kell majd állítaniuk

Indul a karszalagos fizetés

A karszalag további előnye, hogy sorbanállás nélkül, a Sziget applikációján keresztül is fel lehet tölteni, és aki így tesz, a fesztivál végével a 300 forint feletti összegét visszakapja a bankkártyára.

Biztonságos lesz a Sziget

Gerendai Károly nyitotta meg a szokásos éves Sziget sajtótájékoztatót, elmondta, hogy mára teljesen kiszállt a fesztiválhoz kapcsolódó napi munkából. Bár már a befektető megérkezése előtt eldöntötte, hogy a 25. év után átadja a Sziget vezetését, a befektető érkezése is azt üzente számára, hogy egy stabil vállalkozásról van szó, ami nélküle is sikeresen tud tovább működni. Most már teljesen külső szemmel figyeli a fesztivál idei szerveződését, olyannyira, hogy a levelező listáról is levetette magát. Ezután Kádár Tamás vette át a szót, aki Gerendai Károly utódja a fesztivál főszervezői posztján, és részletesen felvázolta mi várható idén az augusztus 8-tól és 15-ig tervezett rendezvényen.A főszervező elmondta, hogy idén - az év elején a cégbe befektető külföldi tulajdonosokkal egyeztetve - egy hároméves növekedési stratégiát dolgoztak ki, melynek első lépéseként csak az idei Nagyszínpad fellépőkre 1 milliárd forinttal többet költöttek, mint tavaly. A headlinerek egyre többe kerülnek, amit csak egy teljesen új megközelítéssel lehet finanszírozni, és ebben partner a külföldi befektető.A léptékváltás már az idei felhozatalon is látszik ez, amire különösen büszke, többek között kiemelte Lana Del Ray énekesnőt, aki személyes kedvence és először lép fel hazánkban. A fesztivál teljes költségvetése is növekszik: idén várhatóan 8,6 milliárd forint lesz, ami 12%-kal magasabb, mint 2017-ben.A jegyek is gyorsabban fogynak, mint a tavalyi évben, 5 napos bérletet már nem is lehet vásárolni, így már csak 1, 3 és 7 napos bérletekből lehet választanai. Tavaly fontos változás volt a jegystruktúrában a 3 napos bérlet bevezetése, amely bármely, egymást követő 3 napra vásárolható.- mondta el Kádár Tamás.A fizetéssel kapcsolatos fejlesztésekről is szó volt: idén már a belépésre jogosító karszalaggal is lehet fizteni a Szigeten. A karszalagok RFID chippel lesznek felszerelve, így amellett, hogy minden belépési jogosultságot tartalmaznak (napok, kempingek) a fizetési funkciót is magukban foglalják. Gyakorlatilag a Festipay fizetőkártya beépül a karszalagba, így megszűnik a kártyáért korábban fizetendő 500 forintos letét.Utóbbi azért is jó, mert a szervezők sok kritikát kaptak korábban emiatt: azzal vádolták őket, hogy utaznak a bennmaradó összegekre, ami nem volt igaz, hiszen mindig lehetőséget adtak a visszaváltásra, de ez most valóban egy egyszerűbb kényelmesebb megoldás. Az előző évekhez hasonlóan egyérintéses bankkártyákkal és mobiltelefonnal is lehet majd fizetni.A tavalyi évhez hasonló biztonsági intézkedésekre is lehet számítani, bár a GDPR kapcsán többen kritizálták a bevált beléptetési rendszert, aminek része a személyi igazolványok lefénymásolása. Egyeztetnek az ügyben a hatóságokkal, Kádár Tamás reméli, hogy sikeresek lesznek az egyeztetések, és nem kell hozzányúlni a check-in rendszerhez, ami tavaly jól vizsgázott. A főszervező hangsúlyozta, hogy a szülők nyugodt szívvel elengedhetik gyerekeiket a Szigetre, ugyanis nem lesz probléma a biztonsággal.