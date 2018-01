A tehetséggondozásból jöhet a következő oktatási innováció

Mi a Decision Analysis Practice Award?

Csányi Gabriella a London School of Economics mesterszakos hallgatójaként menedzsment tudományt tanult az elmúlt egy évben. Konzulense, Valentina Ferretti professzor támogatásával szállt versenybe 2017-ben a Decision Analysis Practice Award elnyeréséért, és olyan pályázatokat utasítottak maguk mögé, mint a szintén a döntőig jutó IBM/Gazprom közös projektje. Az Csányi Gabriella a London School of Economics mesterszakos hallgatójaként menedzsment tudományt tanult az elmúlt egy évben. Konzulense, Valentina Ferretti professzor támogatásával szállt versenybe 2017-ben a Decision Analysis Practice Award elnyeréséért, és olyan pályázatokat utasítottak maguk mögé, mint a szintén a döntőig jutó IBM/Gazprom közös projektje. Az INFORMS döntéselmélettel foglalkozó szakembereket tömörítő nemzetközi egyesület 1991 óta minden évben kiosztja ezt a díjat, amelyért neves cégek szakemberei és az akadémiai szcéna kiemelkedő képviselői versengenek, több kategóriában. Az előző évek győztesei között olyan cégeket találunk, mint a Shell, a Bayer, a Lilly, General a Motors, vagy a tavalyi győztes Syngenta. Neves egyetemi kutatóközpontok is versenyeztek a díjért, mint a London Business School vagy a Texasi egyetem. Magyar versenyző még soha sem nyerte el a díjat, ahogy női nyertes sem volt még, ezért is fontos az idei eredmény.

Amikor egy rossz döntés komoly veszteség

Egy ilyen, hosszútávra szóló támogatási programnál gyakorlatilag elveszik a befektetett energia és pénz, ha valaki út közben kiszáll. A Csányi Alapítványnál most körülbelül 5%-os a lemorzsolódási arány, bár mivel az első - 12 éve indult - csoport csak mostanában végez, egyelőre nehéz pontos számot mondani, de az a cél, hogy ez az arány továbbra is minimális legyen

Dönteni annyit jelent, mint a rendelkezésre álló alternatívák közül kiválasztani azt, amelyik adott körülmények között a legmegfelelőbbnek tűnik. A különböző szervezetek és vállalatok vezetői által meghozott döntések minősége kiemelten fontos, hiszen a legkisebb változások is komoly következményekkel járhatnak, akár az intézmény fenntarthatóságát is befolyásolhatják. A gyorsan változó üzleti világban a döntések meghozatalára is kevesebb idő jut, így folyamatosan növekszik a komplex, mégis könnyen használható döntéstámogató rendszerek iránti igény. Ez pontosan így van azoknál az alapítványoknál is, amelyek évente sok millió forintot költenek bizonyos csoportok támogatására: fontos, hogy olyan jelentkezők kerüljenek a támogatottak körébe, akik valóban megérdemlik, és élni is fognak a lehetőséggel.Csányi Gabriella, az OTP-elnök Csányi Sándor lánya, aki évek óta a Csányi Alapítvány kuratóriumi tagja, és a London School of Economics-on frissen diplomázott menedzsment tudományból, egy, a kiválasztási szempontokat transzparensen, egységesen értelmező, azokat súlyozó, szintetizáló modellt dolgozott ki erre a célra. A magyar egyetemista az innovatív modellel olyan pályázókat utasított maga mögé egy rangos nemzetközi versenyen, mint például az IBM és a Gazprom közös projektje.A 2005 óta működő Csányi Alapítvány Életút Programjába ötödik osztályos korban kerülnek be a gyerekek, idén már összesen 380 hátrányos helyzetű gyermek vesz részt benne. A program nem emeli ki a gyerekeket az eredeti szociális közegükből (iskola, család), de plusz tanulási lehetőségeket biztosít nekik különórák és személyiségfejlesztő foglalkozások keretében az alapítvány által fenntartott közösségi házakban. Közvetlen anyagi támogatást nem kapnak a gyerekek, hanem olyan lehetőségeket biztosít nekik a program, amelyeket jellemzően egy tudatos, jómódú polgári család kínál a saját gyerekeinek. Aki tehát részt vesz a 14 évre tervezett Életút programban, megkapja a lehetőséget arra, hogy nyelveket tanuljon, informatikai ismereteket szerezzen, világot lásson, magabiztos felnőtté váljon, és kiterjedt kapcsolati hálót építsen.Mindez rengeteg anyagi erőforrást is igényel, és mivel minden évben kétszeres-háromszoros a túljelentkezés, fontos, hogy olyan gyerekeket válogassanak be, akik maximálisan kihasználják az alapítvány nyújtotta lehetőséget.- mondta el a Portfolio-nak Csányi Gabriella.

Csányi Gabriella és a konzulense, Valentina Ferretti professzor

Hogyan döntsünk a tehetségről?

Sokszor próbálják a szempontokat leszűkíteni az alapítványoknál, hogy egyszerűbb és hatékonyabb legyen a kiválasztás, de szerintem ez nem jó irány. Ha sikeres programot akarunk működtetni, akkor a beválogatásnak 100%-os pontossággal kell működnie. Ezért az idei évtől nálunk még gondosabb a kiválasztás: ennek fő eleme, hogy a korábbiakhoz képest több szempontot vizsgálunk meg a döntés során

Kiderült, hogy a hátrányos helyzetűség a legfontosabb szempont a döntéshozóknak, de majdnem ugyanannyira fontos a tehetség, amit azonban mindenki különbözőképpen definiált, és ebben egységes álláspontra kellett jutni. A döntési modell kialakítása során konszenzus alakult ki, hogy melyik komponenst milyen súllyal vegyük figyelembe a kiválasztáskor

A gyerekek a legtöbbször nem azért hagyják ott az alapítványt, mert nem akarják folytatni a programot, hanem mert a szülők nem elég támogatóak, vagy például elköltözik a család. Az új beválogatási rendszer egyik célja pont az, hogy felmérjük, mennyire támogató a család, milyen a szülők hozzáállása. Ezeket a szempontokat eddig nem vettük figyelembe, mostantól viszont az egyik legfontosabb kiválasztási feltétel lesz.

Az oktatásban ez lehet a következő nagy innováció

Az alapítványnál eddig három lépésből állt a beválogatási folyamat: leginkább a tehetséget vették figyelembe, amit két különböző teszttel (szövegértési-logikai és matematikai), drámafoglalkozás és egyéni interjúk keretében mértek, illetve a hátrányos helyzet mértékét mérik fel. Az idei évtől az új, szoftveres módszerrel komplexebben vizsgálják a gyerekek képességét és helyzetét, több szempontot vesznek figyelembe.- magyarázza az új modellről.Az új rendszert és annak gyakorlati tapasztalatait Csányi Gabriella a szakdolgozatában ismertette, amelynek konzulense, a London School of Economics (LSE) professzora, Valentina Ferretti volt.Az új kiválasztási modell alapvető újdonsága, hogy két, korábban már ismert döntéselméleti eljárást, a-et és a M-t ötvözi és alkalmazza gyerekek kiválasztásának megalapozására.- tette hozzá a modellt tervező magyar egyetemista.Az új modell célja nemcsak a szubjektivitás minimalizálása, hanem a lemorzsolódás csökkentése is. Az ezt elősegítő egyik legfontosabb komponens az új modellben a családi háttér és a támogató hozzáállás előzetes felmérése.A Csányi Alapítványhoz hasonlóan a tehetséges gyerekek gondozásával foglalkozó szervezeteknél alkalmaznak kiválasztási módszertant, de ezek a döntéstámogató modellek jellemzően bonyolultak és/vagy drágák. Ez a nemzetközi díjnyertes modell már létező metódusokat használ, nem kerül sokba, miközben könnyen implementálható különféle szervezetekre. Mivel a használata egyszerű, ha elkészült a testre szabott modell, nincs szükség rendszeres döntéselemzői segítségre, ami azért is előny, mert ezek a szakemberek ma Magyarországon nemcsak drágák, de ritkák is.A HR területén és az üzleti életben már széles körben használnak ilyen típusú döntéstámogató rendszereket. Például olyan esetekben, amikor egy vállalat befektetésre készül, az ilyen modellek segítenek eldönteni, hogy megadott opciók közül melyiket érdemes választani. Míg az üzleti döntéseknél "csak" a lehető legtöbb objektív adatot, információt kell összegyűjteni, és az alapján felépíteni a modellt, amikor emberek kiválasztásáról van szó, sokkal nehezebb a feladat és, ezáltal időigényesebb is.A Csányi Gabriella által kifejlesztett modell elsősorban azért innovatív, mert ezt a metodológia-kombinációt senki más nem alkalmazta még gyerekekre fókuszáltan és oktatási kontextusba átültetve. A jövőben akár felsőoktatási intézmények is alkalmazhatják a felvételi követelmény rendszerük fejlesztésére, de ugyanúgy hasznos lehet általános iskolai vagy 4, 6 és 8 osztályos középiskolai kiválasztásnál is, illetve ösztöndíjak és támogatások odaítélésénél.