A termelést már gépesítettük, most a szellemi munkán a sor

A május 23-án megrendezett Portfolio HR Revolution 2019 konferenciánelőadásában felhívta a figyelmet, hogy a 21. század gazdaságában már nem a fizikai, hanem a mentális erő, a psziché a legnagyobb termelő erő, a fizikai termelésre ott vannak a gépek. A mentális produktum többszörözésére pedig a mesterséges intelligencia hivatott: napjainkban tulajdonképpen ugyanaz zajlik, mint a gépek forradalmakor.

Sági György

Ha nem vagyunk elég felkészültek, akkor ez az egész rendszer könnyen dehumanizálódhat, az embert helyettesíteni fogja a gép. Ezért kell kézben venni és megfordítani a folyamatokat.

Mi egy olyan rendszert fejlesztünk, ami a hálózatokat mérhetővé, megismerhetővé és megmagyarázhatóvá teszi, így hozzájárul, hogy az ember döntését tényekkel támassza alá.

A mesterséges intelligencia része a mindennapjainknak, éppen ezért ma már vállalati szinten is olyan hálózatokban érdemes gondolkodni, amelyben az ember és a gép egymáshoz jól kapcsolódik. Az emberi hálózatok, az emberek közötti kapcsolat több millió év alatt alakult ki (hiszen már az állatvilágból hozzuk a mintáinkat), erre az újfajta kapcsolódásra felkészülni azonban jobb esetben néhány évtizedünk lesz csak.A mesterséges intelligencia integrálásának két fontos szabálya van: az egyik, hogy olyan MI-t kell használni, amely kiegészíti az emberi IQ-t, hiszen most még nem képes a kontextust értékelni. A másik, amit a HR-nek is meg kell fogadni, hogy csak olyan rendszert emelhet be, amit képes megmagyarázni, a szakembereknek is ismerni kell a működési elveket, és el is kell tudni azokat magyaráznia - ebben ma még nagyon rosszul állunk.a tudatos jelenlétbe avatta be a közösséget. Az ébren töltött időnk 50 százalékában nem vagyunk jelen - ez nagyban befolyásolhatja a teljesítményünket, kapcsolatainkat. Vagy a jövő vagy a múlt beszippant, és a rágódás, a szorongás tüneteket vált ki. A tudatos jelenlét azonban javíthatja a teljesítményünket és pozitív változásokat képes elindítani. Ez egy speciális figyelmi állapot, amelyben az "itt és most" élményeit szándékosan nyitottan és érdeklődve figyeljük.

Dr. Szondy Máté

egy érdekes kutatást ismertetett, melyben az Y és a Z generáció munkaerőpiaci működését, elvárásait vizsgálta. Ebből kiderült, hogy milyen szempontok fontosak a munkavállalóknak: a munkahelyi légkör első helyen végzett mind az Y, mind a Z generáció esetében. De az Y generáció már családalapítás közelében vagy közepében van, így náluk fontos a home office is. Amíg az Y generáció 67 százalékát lehetne meggyőzni pénzzel, hogy ne váltson munkahelyet, addig a fiatalabb Z-knek már csak 50 százalékát.

Séllei Annamária

Arra a kérdésre, hogy hogyan dolgozzunk együtt az Y és Z generációval, a kutatás azt a választ adta, hogy érdemes nyíltan kommunikálni feléjük már az interjú során is, hiszen hamar kiderül az igazság, és a csalódott munkavállaló tovább fog állni.