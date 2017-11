A tízmilliós bírságnál is súlyosabb büntetést helyezett kilátásba a KEG-nek az MNB

Az igazgatótanács (a vizsgálat indításakor és ma is e tisztet betöltő) tagjai személyesen felelősek a testület jogsértő tevékenységéért - fogalmazott a jegybank közleményében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a KEG Nyrt. célvizsgálatát lezáró, ma publikált határozataiban ismételten felszólította a kibocsátót: haladéktalanul tegye közzé a 2015. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését. Egyúttal figyelmeztette a KEG Nyrt. igazgatótanácsi és auditbizottsági tagjait, hogy tisztségük ellátása során úgy járjanak el, ahogy az e posztokon elvárható. A jegybank az igazgatótanács elnökét 4 millió, az auditbizottsági tagsággal rendelkező igazgatótanácsi tagokat 2-2 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.Az MNB 2016. május 3-i határozatában megállapította, hogy a KEG Nyrt. 2016. április 30-ig nem tett eleget a 2015. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés közzétételi kötelezettségének. Így a jegybank felfüggesztette a kibocsátó részvényeinek tőzsdei kereskedését, és 6 millió forint bírság kiszabásán túl kötelezte a KEG Nyrt.-t, hogy haladéktalanul intézkedjen a közzétételről. Az MNB ezután többször eredménytelenül kért tájékoztatást a kibocsátótól a közzététel érdekében tett intézkedésekről, ráadásul a KEG Nyrt. a 2016. évi éves jelentését sem tette közzé. Az újabb jogsértésért a jegybank a kibocsátót (a tőzsdei kereskedés felfüggesztésének fenntartása mellett) 8 millió forintos bírsággal sújtotta és 2017 februárjában célvizsgálatot indított, hogy feltárja: terhel-e valakit személyes felelősség a KEG Nyrt.-nél a 2015-ös éves jelentés közzétételének, egyúttal a jegybanki kötelezés végrehajtásának elmulasztásáért.Célvizsgálatában az MNB megállapította: a KEG Nyrt. igazgatótanácsa magatartásával - így azzal, hogy indokolatlanul késett a megfelelő minősítésű könyvvizsgáló felkutatásával; olyan állandó könyvvizsgálót javasolt a KEG Nyrt. közgyűlésének, amelynek nem volt meg a kibocsátó könyvvizsgálatának jogszerű elvégzéséhez szükséges minősítése; a célvizsgálat lezárásáig sem intézkedett a 2015. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolók összeállításáról - meghiúsította, hogy a KEG Nyrt. közzétegye vonatkozó éves jelentését.A célvizsgálathoz a KEG Nyrt. semmilyen dokumentumot sem adott át az MNB-nek az auditbizottság működéséről. Így arról sem, hogy segítették-e az igazgatótanácsot pl. a könyvvizsgáló kiválasztásában, s az éves beszámolók könyvvizsgálatának figyelemmel kísérésében. Emiatt az auditbizottság sem tett eleget a jogszabályi kötelezettségeinek, s - a feltárt tények alapján - az auditbizottság tagjait is személyes felelősség terheli a testület mulasztásáért.Az MNB a feltárt jogsértésekkel összefüggésben törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett az illetékes cégbíróságon, a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása miatt megkereste az adóhatóságot, s számvitel rendjének megsértése gyanújával büntető feljelentést tett. A jegybank - áttekintve a tőzsdei nyilvánosan működő részvénytársaságok által közzétett 2017. első féléves jelentéseket - azt is megállapította, hogy a KEG Nyrt. nem tette közzé a féléves jelentését sem. Az MNB ezért 5 millió forint felügyeleti bírság kiszabása mellett a féléves jelentés haladéktalan közzétételére is felszólította a kibocsátót. Az MNB a KEG Nyrt.-nél a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés szabályainak esetleges megsértését jelenleg is folyamatban lévő piacfelügyeleti eljárásában vizsgálja. Ezzel összefüggésben a KEG-részvények tekintetében a jegybank visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetést is elrendelt.A jegybank által a KEG Nyrt.-vel összefüggésben az elmúlt időszakban feltárt, a tőzsdei nyilvános részvénytársaságok átlátható működési követelményeit alapjaiban sértő jogsértések miatt az MNB arra is felhívta a kibocsátó figyelmét:Más nyilvánosan működő részvénytársaságok féléves jelentéseiben az MNB kisebb tartalmi hiányosságokat tárt fel. Ezek miatt a jegybank figyelmeztetés és felszólítás intézkedések mellett a Csepel Holding Nyrt.-vel szemben 200 ezer forint, a Finext Vagyonkezelő Nyrt.-vel szemben (a közzététel határidőn túli teljesítése miatt is) 400 ezer forint felügyeleti bírságot szabott ki.