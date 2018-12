Az elmúlt időszak folyamán hatalmasat esett a bitcoin, a kriptodeviza árfolyama novemberben 45 százalékos mínuszban is járt, bár a masszívan túladott árfolyam a múlt héten felpattant, így a bitcoin végül 37 százalékos eséssel zárta a novembert. A lejtmenet azonban a hétfői kereskedésben is folytatódik, a bitcoin ma 2,8 százalékkal került lejjebb, az árfolyam ezzel ismét a 4000 dolláros szint alatt jár.

A Reuters beszámolója alapján Donald Trump szerint Kína beleegyezett, hogy csökkenti az Egyesült Államokban előállított autók 40 százalékos importvámját, bár az amerikai elnök ezzel kapcsolatban nem árult el további részleteket. Az elnöki üzenetre az európai autógyártók részvényei nagyot emelkedtek, a BMW 5,6, míg a Daimler árfolyama 5,2 százalékkal került feljebb, mindemellett az európai autóipari beszállítók részvényei is szárnyaltak, a Valeo 8,3 erősödése mellett a Faurecia árfolyama 7,4 százalékkal került feljebb.

Kitart a jó hangulat az európai részvénypiacokon, miután az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos feszültség érdemben mérséklődött a hétvégi, G20-as csúcs után, a magyar tőzsde is emelkedik, a hazai részvényindex 6,3 milliárd forintos forgalom 444 pontos plusz mellett 1,1 százalékkal került feljebb. A BUX az október végi, majd novemberi emelkedése után a január végi, történelmi csúcsa közelébe érkezett meg, a BUX-ot immár csupán 2,7 százalék választja el a januári csúcsától.

A múlt héten hatalmasat esett a Thomas Cook árfolyama, miután a brit utazásszervező cég két hónapon belül másodszor tett közzé profit warningot, A társaság visszavágta a teljes idei évre vonatkozó üzemi eredmény várakozásait, míg a cég felfüggesztette az osztalék kifizetését is, a társaság lépést a belföldi piac gyengélkedésével indokolta. Az esés hétfőn is folytatódott, az árfolyam 18,7 százalékkal került ma lejjebb, míg a Thomas Cook részvényei idén 80,2 százalékkal kerültek lejjebb.

Az elmúlt hetek esése után hétfőn felpattant az olajár, azt követően, hogy a hétvégi, G20-as csúcson tűzszünetről állapodott meg Kína és az Egyesült Államok, miután Donald Trump beleegyezett abba, hogy az új vámtarifák bevezetését 90 napra felfüggesztik a mintegy 200 milliárd dollárnyi kínai árura. A kínai fél ugyanakkor elfogadta azt, hogy - egyelőre meg nem határozott mennyiségű, de jelentős mértékű - amerikai mezőgazdasági, energetikai, ipari, valamint más terméket vásárol, hogy csökkenjen az Egyesült Államoknak Kínával szemben fennálló hatalmas mértékű kereskedelmi deficitje. Az olajár emelkedését mindemellett a közelgő OPEC-találkozóval kapcsolatos várakozások is támogathatták , miután az elemzői várakozások szerint a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és Oroszország december 6-án napi 1-1,14 millió hordóval csökkenthetik az olajkitermelést. A WTI 5,3 százalékkal került ma feljebb, az árfolyam a hétfői felpattanásával 53,40 dollárig emelkedett.

Emelkedik a BUX, felpattant az OTP 2018.12.03 10:30

A hétvégi, G20-as csúcs eredményei után felpattantak az irányadó európai a hétfői piacnyitás után, a délelőtt második felére ráfordulva a régiós részvényindexek is emelkednek, a prágai tőzsde 0,6 százalékos erősödése mellett a lengyel WIG 1,5 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 2,1 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde is emelkedik, a hazai részvényindex 4,2 milliárd forintos forgalom 502 pontos plusz mellett 1,3 százalékkal került feljebb, a blue chipek kivétel nélkül emelkednek, a Magyar Telekom 0,2 százalékos erősödése mellett a Richter és a Mol árfolyama is egyaránt 0,8 százalékkal került feljebb. A hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban, a bankpapír 2 százalékos erősödést követően 11 670 forintig emelkedett.