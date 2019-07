A történelmi csúcsukról fordultak le a Heineken részvényei

A Heineken hétfőn tette közzé legfrissebb számait, a holland sörgyártó első féléves nettó bevétele 6,2 százalékkal 11,44 milliárd euróra nőtt. Az első féléves sörértékesítések minden fontosabb régióban növekedtek Európát kivéve, ahol a tavalyi év hasonló időszakában a labdarúgó-világbajnokság növelte meg az eladásokat, míg az idei első félév során a kedvezőtlen időjárási fogták vissza az európai értékesítéseket.A januártól júniusig terjedő időszak folyamán a cég költségei 8,5 százalékkal nőttek, ami nagyrészt a csomagolóanyagok áremelkedésének volt betudható. Az összehasonlítható alapon (like for like) számolt működési eredmény 3,1 százalékkal 1,78 milliárd euróra nőtt, azonban a Reuters elemzői konszenzusa ennél is magasabb , 1,98 milliárd eurós eredményt várt. A társaság egy részvényre eső tisztított eredménye 1,84 euró lett az első félévben.A holland sörgyártó fenntartotta az idei évre vonatkozó előrejelzését, a társaság arra számít, hogy az egyszeri tételektől tisztított működési eredmény közepes, egyszámjegyű ütemben bővülhet majd idén.A Heineken részvényei pénteken 103 eurónál új történelmi csúcson zártak, majd a társaság első féléves gyorsjelentése után nagyot esett az árfolyam, a társaság részvényei 5,4 százalékkal kerültek ma lejjebb, azonban a Heineken árfolyama ezzel együtt is 26,4 százalékot emelkedett idén.