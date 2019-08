A Toyota húz egy merészet: jó nagy részesedést vásárol a Suzukiból

Szövetségre lép egymással a Toyota és a Suzuki, jelentette be szerdán a két japán autógyártó, az ügylet keretében a Toyota megközelítőleg 96 milliárd jent (910 millió dollárt) fizet a Suzuki 4,94 százalékos részesedéséért, míg a Suzuki nagyjából 48 milliárd jen értékű Toyota részvényt szerez majd meg, ami a szerdai, a bejelentés előtti záróárral kalkulálva a Toyota részvényeinek 0,2 százaléka.A két autógyártó közös nyilatkozata kiemeli, hogy bár a két cég továbbra is egymás versenytársa, azonban új területeken építik és mélyítik az együttműködési kapcsolatukat, az iparág előtt álló kihívások legyőzése érdekében. A két autógyártó szerint meg kívánják erősíteni azon termékeket és technológiákat, amelyekre a két cég szakosodott.A Toyota és a Suzuki 2016-ban már vizsgálta az együttműködés lehetőségét, majd a két cég idén tavasszal jelentette be, hogy közösen állítanának elő elektromos járműveket. A Toyota idén jelentette be, hogy szabad hozzáférést biztosít az elektromos járművek motorjaira és teljesítményvezérlőire vonatkozó szabadalmaihoz, a lépéstől a társaság az elektromos és hibrid jármű-alkatrészek esetében jelentős költségmegtakarítást remélt.A kicsi és elérhetőbb autókra specializálódott Suzuki nehezen volt képes lépést tartani az önvezető jármű-funkciókkal összefüggő, jelentős összegeket felemésztő K+F tevékenységekbe. A Suzuki a bejelentett ügyletből befolyó bevételből 20 milliárd jent az önvezető technológiával kapcsolatos fejlesztésekbe fektet majd, a fennmaradó részt pedig tőkehelyzetének javítására használja fel.