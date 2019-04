A Toyota is adott pénzt az Uber önvezető autójának fejlesztéséhez

A Toyota és a japán autóalkatrész-gyártó, a Denso összesen 667 millió dollárral szállt be az Uber önvezető technológiát fejlesztő részlegébe, az Advanced Technologies Groupba, a Softbank alapja, a Softbank Vision Fund pedig 333 millió dollárt tett bele. A befektetésükkel 7,5 milliárd dollárra értékelik az üzletágat, ami most saját igazgatóságot is kap.Az Uber tőzsdére lépése folyamatban van, a kereskedés májusban kezdődhet meg a részvényekkel és a tervek szerint egy 100 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú cég lesz. A Softbankkal és a Toyotával már eddig is volt kapcsolata az Ubernek, a Softbank a legnagyobb tulajdonosa, a Toyota pedig tavaly vásárolta be magát 500 millió dollárral a vállalatba.Az Uber messze van attól, hogy nyereséges legyen, dollármilliárdokat éget el évente. A forrásbevonással friss tőkéhez jut a cég, amiből az önvezető autókat és teherautókat fejlesztheti, ami pedig kritikus az üzleti modell hosszú távú életképessége szempontjából.