A Tungsrammal kötötte meg a 80. stratégiai alkut a kormány

A Tungsrammal kötött a kormány 80. stratégiai együttműködési megállapodása, amelyek között azonban mindössze 7 magyar vállalat található. A társaság 2018-ban került ismét hazai tulajdonba, miután a General Electric (GE) regionális fényforrás-, valamint globális autólámpa-ágazatát magyar tulajdonos, a Jörg Bauer, a GE korábbi felső vezetője irányította Tunsgram-csoport 2018-ban vásárolta meg. A cég a 3. legnagyobb magyar tulajdonú vállalat, a termékei 95 százalékát exportálja, a világ 22 országában rendelkezik kereskedelmi képviselettel. 1500 beszállítójából 670 magyar kis- és középvállalat. A megállapodás részeként a kormány vállalta, hogy segíti a Tungsram beszállítói hálózatába való bekerülést.Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatójának elmondása szerint száz országban vannak jelen, majdnem ötezer dolgozót foglalkoztatnak Magyarországon. A magyar és nemzetközi piacon is vezető, innovatív vállalat szerepére törekednek, és elmondása szerint a partnerséget látják az egyetlen célravezető útnak, a versenyképesség kulcsának. Az előzetes adatok szerint 2018-ban 300 millió dollár (mintegy 85 milliárd forint) árbevételt ér el a Tungsram-csoport.A cég a technológiai újításoknak kitett iparágban működik, ezért kemény nemzetközi versenyben kell megvédenie és fejlesztenie pozícióit - mondta az aláíráskor Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter, hozzátéve, a magyar állam ezért is állt a Tungsram mellé, az Eximbank jelentős hitelt nyújtott a vállalatnak a hazai és nemzetközi versenyképességének fejlesztéséhez. A vállalatnak Budapesten, Nagykanizsán, Hajdúböszörményben, Zalaegerszegen és Kisvárdán működnek gyárai, a Tungsram további magyarországi beruházásainak támogatásával pedig a kormány a telephelyek bővítését is elő kívánja segíteni. Észak-Afrikában és a Közel-Keleten továbbra is erős márka a Tungsram, némi munkával a Távol-Keleten és Délkelet-Ázsiában is az lehet, az Egyesült Államok piaca külön kihívást fog jelenteni - fogalmazott.