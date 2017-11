A vegyes jelzések ellenére új csúcson az olaj

Szerda kora délutánig a Brent több mint fél százalékkal közel 63 dollárig emelkedett.

A WTI közel másfél százalékkal drágult, az árfolyam szerda kora délután 57,90 dollár körül állt. A WTI jegyzése így 2015 nyara óta nem látott szintre emelkedett.

Így, a legutóbbi, a nyersolajtartalék zsugorodásáról tanúskodó adatok ugyan rövid távon fölfelé hathatnak az olajárakra, hosszabb távon ugyanakkor éppen ellenkezőleg - mivel az OPEC azt olvashatja ki belőle, hogy egyelőre nincs szükség pótlólagos lépésekre az árak megtámasztása érdekében.

A piacot mozgató hírek között a kedd este publikált új tengerentúli olajtartalék-adatok kívánkoznak az élre. Az Amerikai Petróleum Intézet (API) jelentése szerint az Egyesült Államok nyersolaj tartalékai 6,356 millió hordóval csökkentek, alaposan meghaladva az elemzői várakozásokat; az S&P Global Platts 2,1 millió hordós visszaesést prognosztizált. A megelőző héten még egy több mint 6 millió hordós emelkedést mutatott a tartalék.A hír támogatta az árfolyam emelkedését, miután a tréderek értelmezése szerint arra utal, hogy a kereslet erősödésével a piac az egyensúly felé mozdul el. (Ezt mutatta az Egyesült Államokban aktív olajkutak számának előző heti stagnálása is.) Ugyanakkor az API jelentése szerint az Egyesült Államok benzintartalékai 869 ezer hordóval nőttek az előző héten a várt 1 millió hordós növekedéssel szemben.A szerdai emelkedéshez az is hozzájárulhatott, hogy a Kanadából Egyesült Államokba szállító TransCanada közölte, legalább 85 százalékkal visszafogja napi 590 ezer hordós kapacitású Keystone vezetéke teljesítményét.Az OPEC közeledő, november 30-i bécsi ülése előtt a piac az olajkartelltől várható további intézkedéseket is egyre nagyobb érdeklődéssel mérlegeli. Általában ugyan a 2018 márciusáig érvényes kitermelési megállapodás 2018 végéig történő kiterjesztését várja a piac, ugyanakkor a várakozások egyre kevésbé egyértelműek Egyebek mellett azért is, mert az OPEC is szoros figyelemmel követi az API jelentéseit mint az egyik legfontosabb, a tartalékok állását jelző mutatókat.Így véli egyebek mellett a Morgan Stanley is hétfőn publikált értékelésében.A JP Morgan keddi árupiaci kitekintésében azt prognosztizálta, hogy a jövő évben az olajpiac kiegyensúlyozott lehet a kitermeléscsökkenésnek köszönhetően, azonban annak kiterjesztése nélkül kínálati többlet uralhatja a piacot. Ezt figyelembe véve 58 dolláros átlagos Brent, valamint 54,6 dolláros WTI árfolyamot valószínűsít 2018-ra.Az OPEC-cel kapcsolatos bizonytalanságot az is növeli továbbá, hogy a kartellt gyakorlatilag vezető Szaúd-Arábia belpolitikai helyzete továbbra sem tekinthető tökéletesen stabilnak.Ugyancsak az árfolyamok emelkedése ellen hatott és hat, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) lefelé módosította az idei és jövő évi olajkeresletre vonatkozó prognózisát. Míg 2017-re napi 50 ezer, 2018-ra napi 190 ezer hordóval mérsékelte a kereslet alakulását illető várakozását - persze így is napi 1,5 millió, illetve 1,3 millió hordóval bővülhet a kereslet idén, majd jövőre. Mindemellett az idei negyedik negyedre napi 311 ezer hordóval vágta vissza az olajkeresleti prognózist.Szerdán este egy újabb információk várhatók a tengerentúli olajtartalékokról, az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynöksége magyar idő szerint fél hétkor publikálja adatait.