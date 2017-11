A vevők ragadhatják magukhoz a kezdeményezést

Hálaadás miatt zárva voltak az amerikai részvénypiacok csütörtökön és pénteken is csak rövidített nyitva tartás lesz. A kínai befektetők mindez egyáltalán nem tartja vissza a vásárlásoktól, a vezető tőzsdék kivétel nélkül erősödnek. Japánban viszont már más a helyzet a Nikkei 225 értéke nem változott érdemben a csütörtöki záráshoz képest.Európában is jó a hangulat, az irányadó nyugat-európai határidős részvényindexek kivétel nélkül erősödést vetítenek előre. Így a magyar tőzsdén is a vevők kerülhetnek fölénybe a kereskedés első szakaszában.

Péntek reggel megint a feltörekvő devizák piacán látunk komoly mozgást, az orosz rubel, a török líra és a dél-afrikai rand is gyengült a dollárral szemben. Közben a forint és az euró piacán egyelőre csendesen indul a hét utolsó kereskedési napja.

Pénteken a német Ifo gazdasági hangulatindex mellett az amerikai előzetes bmi érkezik, melyre szintén figyelhetnek a befektetők a tengerentúli gazdasági konjunktúra szempontjából.