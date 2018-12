A Videoton árbevétele elérheti a 188 milliárd forintot

Széles Gábor 2018-at a stabilitás és a növekedés éveként jellemezte a Videoton életében, aminek alapja az idén 80 éves vállalatcsoport "innovatív képessége" volt. Emlékeztetett arra, hogy 2018-ban jelentős ingatlanfejlesztésekbe kezdtek, miután mind a veszprémi, mind a székesfehérvári telephelyek megteltek. Példaként említette, hogy a VT-EAS Kft. esetében 5,3 milliárd forintból épületet, 1,3 milliárdból technológiát fejlesztettek, a Videoton Autóelektronika Kft.-nél 1,9 milliárdos, míg az Elektro-Plast Kft.-nél 1,2 milliárd forintos technológiai és kapacitásnövelő fejlesztést végeztek. A többi cégnél a technológiai beruházások értéke elérte az 1,3 milliárd forintot, míg az ingatlanfejlesztések a hárommilliárdot.A cégcsoportnak 9000 alkalmazottja van, további kétezer kölcsönzött munkavállalót is foglalkoztat. Az elnök-vezérigazgató rámutatott, hogy az elmúlt tíz évben forgalmuk megnégyszereződött, miközben létszámuk csak másfélszeres növekedést mutat, vagyis a technológiai fejlesztéseik eredményesek voltak. Kiemelte: a robotizálást és a fejlesztéseket folytatják, mert az lesz alapja további növekedésüknek.Sinkó Ottó társ-vezérigazgató rendkívül sikeres évnek nevezte 2018-at, amely arról is nevezetes, hogy hozamalapú megközelítés alapján már második éve a Videoton az első helyezett a tisztán magyar tulajdonú cégek között. Jelezte, a következő a változás éve lesz, mert eddig az üzletszerzés volt a prioritás számukra, ám ezentúl a megszerzett üzletek teljesítése kerül előtérbe.A társ-vezérigazgató beszélt a világgazdaság változásairól is: reményei szerint jövőre csak kisebb lassulás lesz, nem pedig a 2008-asnál is nagyobb pénzügyi válság. Prognózisát a tőzsdék esésével, az autóeladások csökkenésével, az ipari termelés lassulásával, az aktív korú munkaképes népesség csökkenésével, az infláció növekedésével, valamint az államadósságok növekedésével támasztotta alá.Lakatos Péter társ-vezérigazgató hangsúlyozta, hogy büszkék a múltbeli fejlődésükre, de nagy elvárásaik vannak a jövőt illetően. Az elmúlt néhány évben a termelésben hozzáadott érték párhuzamosan nőtt a bérköltséggel, ami kiegyensúlyozott növekedést eredményezett - mondta, hozzáfűzve: a következő pár év arról szól majd, hogy a Videoton prémium gyártóvá válik. Ezt célként tűzte ki a cégvezetés - tette hozzá.Elmondása szerint a cégcsoport forgalmának, nyereségének egyre nagyobb százaléka olyan összetett és komplikált termékekből keletkezik majd, mint a félvezető-gyártó gép, a háromdimenziós nyomtató vagy a hálózati eszközök. A fő vevőik egyre inkább olyan cégek, amelyek sohasem gyártottak semmit, vagyis hajlandóak megfizetni a Videoton szakértelmét - jegyezte meg.A nyilvános cégadatok szerint a Videoton Holding Zrt. 2017-es konszolidált árbevétele 171 milliárd forint volt, miközben 13,411 milliárd forint nyereséget realizált. 2016-ban a vállalatcsoport 159 milliárdos konszolidált árbevétel mellett 12,362 milliárd forint adózott eredményt ért el.A Videoton a legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ipari vállalatcsoport, amely gyártási és gyártáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínál ipari vállalatok számára. A székesfehérvári székhelyű cég Magyarországon kilenc, Bulgáriában (Sztara Zagora) egy telephellyel rendelkezik.