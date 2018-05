A világ egyik legnagyobb hitelminősítője nem hisz a Teslának

A Moody's még március végén lendült akcióba , amikor a Tesla adósságbesorolását a korábbi B3 kategóriáról B2 kategóriába sorolta arra hivatkozva, hogy a Model 3-as termelésében jelentős elmaradás mutatkozik.A Moody's ráadásul nem zárta ki a további leminősítés lehetőségét sem, ha tovább romlanak a Model 3 gyártásával kapcsolatos számok. A hitelminősítő ekkor már előrevetítette, hogy a Teslának a finanszírozási igénye miatt további 2 milliárd dolláros forrást kell bevonnia a közeljövőben.A Moody's korábban külön kitért arra, hogy a Tesla ugyan 3,4 milliárd dolláros likviditással rendelkezett 2017 végén (ez az érték 2018 első negyedévének végére 2,7 milliárd dollárra apadt), viszont ez a pénzmennyiség nem elégséges ahhoz, hogy az alábbi kiadásokat fedezze. (1) A vállalat normál működésének biztosításához hozzávetőlegesen 500 millió dolláros készpénzállományra van szüksége, (2) a Tesla korábban bejelentette, hogy idén mintegy 2 milliárd dollárt fordít majd beruházásokra, a gyártókapacitásának bővítésére, (3) a cég által kibocsátott átváltoztatható kötvények miatt pedig 1,3 milliárd dolláros kiadása fog keletkezni 2019 elején.A Moody's megerősített álláspontja igazából csak hab a torta tején, a Tesla részvényei már így is közel 9 százalékot veszítettek értékükből azt követően, hogy egy nagyon érdekes és egyben szokatlan közjáték is lezajlott a konferenciabeszélgetés során. Musknál ugyanis elszakadt a cérna, miután az elemzők érzése szerint unalmas kérdésekkel bombázták, amikre nem volt hajlandó válaszolni és sorrá zárta ki a kérdezőket a beszélgetésből. Egyikőjük a Model 3 gyártásáról, illetve arról érdeklődött, hogy az új modell előfoglalói milyen arányban kezdtek el extrákat kérni a járművük konfigurálása során. Ennek ismeretében ugyanis könnyebben becsülhető lenne, hogy mekkora profitot realizálhat az autóin a Tesla. Egy másik elemző pedig ismételten a tőkeemelés témakörét feszegette.Az esettel kapcsolatban a Morgan Stanley vezető járműipari elemzője, Adam Jonas megjegyezte, hogy a legszokatlanabb konferenciabeszélgetés volt, amelyen 20 éves pályafutása során részt vett. Jonas kérdésére egyébként válaszolt Musk, így nyert megerősítést, hogy nincs is szüksége tőkeemelésre a Teslának és nem is akar ilyen lépést végrehajtani.