A világ leggazdagabb embere zsarolással vádolja az egyik amerikai lapot

Bezos állítása szerint a National Enquirer kiadója, az American Media (AMI) azzal próbálta megzsarolni, hogy "intim fotókat" hoz nyilvánosságra róla és a barátnőjéről, ha nem állítja le a lap elleni vizsgálódást és nem tesz közzé közleményt az ügyben. Bezos azért indíttatott vizsgálatot, mert a lap nyilvánosságra hozta magántermészetű sms-üzeneteit.Bezos, a világ leggazdagabb embere a múlt hónapban jelentette be, hogy elválik. Szinte órákkal a bejelentés után a National Enquirer nyilvánosságra hozta a barátnőjéhez korábban - még házas emberként - írt üzeneteinek egy részét.A milliárdos vizsgálatot követelt, a lap kiadója azonban közölte: nem sértettek törvényt, jogszerűen jártak el. Az American Media közleményt is közzétett, tudatva: Jeff Bezosszal "jóhiszemű tárgyalásokat folytattak a probléma megoldása érdekében".Bezos, aki a The Washington Post című lapnak is tulajdonosa, csütörtökön a blogjában - a zsaroló e-maileket csatolva - hozta nyilvánosságra a zsarolás tényét. Mint írta: az American Media arra akarta rábírni, hogy közleményben szögezze le, a National Enquirer róla és barátnőjéről, Lauren Sanchez kaliforniai televíziós műsorvezetőről készült tudósításai nem politikai megfontolásokból készültek."Ahelyett, hogy engednék a kényszerítésnek és a zsarolásnak, úgy döntöttem, inkább szóról szóra nyilvánosságra hozom mindazt, amit küldtek nekem, noha a fenyegetés zavarba ejt" - fogalmazott Bezos.Egy korábbi blog-bejegyzésében az üzletember utalt arra, hogy Donald Trump elnöknek jó kapcsolatai vannak az American Media vezetőivel, elnökéhez, David Peckerhez pedig kifejezetten baráti viszony fűzi. Bezos sejtetni engedte, hogy a The Washington Postban megjelent és Trumpot bíráló cikkek miatt foglalkozott az ő magánügyeivel a National Enquirer.Pénteki közleményében az AMI megismételte: jogszerűen jártak el a Bezosról szóló tudósításaikban. Ugyanakkor - fűzték hozzá - a kiadó igazgatótanácsa pénteken úgy döntött, hogy átfogó vizsgálatot indít az ügyben.