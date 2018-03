A világ legnagyobb autógyártója Amerikában, a második legnagyobb meg Európában esélytelen

Zseniális ábrát rakott össze a Nomura a világ legnagyobb autógyártóinak tavalyi eladásairól, rögtön mutatjuk is a grafikont, ez itt az:

Forrás: Nomura

A fenti ábráról nagyon sok fontos információ leolvasható. Például az, hogy tavaly 10,7 millió darabos eladással újra a Volkswagen csoport lett a világ legnagyobb autógyártója, megelőzve a Toyotát (10,4 millió darab) és a General Motorst (8,9 millió darab). A Volkswagennek egyébként úgy lett meg az első hely, hogy tavaly 4,3 százalékkal új csúcsra nőtt a 11 márkát összefogó konszern eladása, nagyot nőtt a cég Kelet-Közép-Európában és Dél-Amerikában, az eladásokon egyáltalán nem látszott a dízelbotrány. A Toyota csoport eladásai csak 2,1 százalékkal nőttek, ezen belül a Toyota 1,7 százalékkal, a Daihatsu 4,7 százalékkal, a Hino pedig 8,6 százalékkal több autót adott el. A GM-nél a 8,9 millió darabos tavalyi eladás úgy jön ki, hogy abban már nincsen benne az Opel/Vauxhall közel 700 ezres értékesítése, idő közben ugyanis a GM eladta európai operációját a francia PSA csoportnak. A GM-nek egyébként nem ment jól tavaly, a messze legfontosabb piacán, Észak-Amerikában 1,4 százalékkal kevesebb autót adott el, csökkent a Chevrolet és a Buick értékesítése is.Az első három után a listán a Ford következik 6,6 milliós eladással, de azért a teljes képhez hozzátartozik, hogy ezen az ábrán a Hyundai (4,5) és a Kia (2,6) eladásait külön bontották, pedig a két vállalat között elég szoros a kapcsolat, a Kia nagytulajdonosa 34 százalékos részesedéssel a Hyundai, a Kia pedig több Hyundai-vállalatban is tulajdonos, és a járműveik fejlesztésében is sok az együttműködés. Ha a két dél-koreai gyártó eladásait összeadjuk, akkor közel 7,1 millió eladott autóval feljönnének a GM mögött a negyedik helyre.A fenti ábráról az is leolvasható, hogy a nagy autógyártók közül leginkább a PSA függ az európai piactól, autóinak több mint felét itt adja el a francia cég, de fontos piaca Európa a Volkswagennek, a Daimlernek és a BMW-nek is, eladásaik közel 40 százaléka itt realizálódik. A nagyobbak közül a GM-nek az Opel eladása után gyakorlatilag nincs európai kitettsége, a japánok eladásainak pedig csak kis része esik Európára, a Toyotánál csak 8, a Hondánál csak 3 százalék az európai arány, kissé meglepő módon a Suzuki az autóinak csupán 9 százalékát adja el Európában.Európa gyakorlatilag a Volkswagen hazai piaca, majdnem minden negyedik eladott autó a Volkswagen csoport terméke, a PSA és a Renault piaci részesedése közel 10-10 százalék, a Ford és a Fiat 6-7 százalék körül áll. A japánok egyszerűen nem tudnak megkapaszkodni Európában, a világ második legnagyobb autógyártójának, a Toyotának a piaci részesedése csak 5 százalék a világ egyik legfontosabb autópiacán, a többi japán gyártónak pedig értelmezhetetlenül alacsony, a Nissan a piacból 3 százalékot, a Honda pedig kevesebb, mint 1 százalékot hasít ki. A Kia és a Hyundai részesedése közel 3-3 százalék.Természetesen az amerikai autógyártók az autóik nagy részét Észak-Amerikában adják el, a GM az autóinak 40, a Ford 45, a Fiat Chrysler 51 százalékát Észak-Amerikában adja el, ez nem meglepő. Az már inkább, hogy a Subaru az autóinak a két harmadát Észak-Amerikában adja el, de más japán gyártóknak is fontos piaca Amerika, a Toyoták negyede, a Nissan és a Honda autóinak több mint harmada ott talál gazdára. De olyan gyártók is vannak, amelyek egyszerűen nem tudnak megkapaszkodni Észak-Amerikában, a Volkswagen az autóinak kevesebb, mint 9 százalékát adja el a világ egyik legnagyobb autópiacán, a Suzukinak nincs értelmezhető eladása a régióban, a PSA pedig nem ad el ott autót. A statisztika Észak-Amerikáról szól, ennek a régiónak a nagy részét az Egyesült Államok autópiaca adja, ahol a GM-nek közel 18, a Toyotának és a Fordnak 14-14 százalékos a részesedése, az európai gyártók részaránya pedig nagyon alacsony, a Volkswagen csoporté kevesebb, mint 4 százalék, a Daimleré pedig csupán 2.Az nem meglepő, hogy minden fontosabb gyártó jelen akar lenni a világ egyik legnagyobb autópiacán, az már inkább, hogy milyen erősen függ némelyik gyártó Kínától. A legtöbb nagy autógyártó különböző vegyesvállalatokon keresztül már évtizedek óta jelen van Kínában, a General Motorsnak például 10 vegyesvállalata is van az országban. A GM autóinak már közel felét Kínában adják el, tavaly több mint 4 millió autót adott el az amerikai cég közös vállalatain keresztül, de a Volkswagen is nagyra nőtt Kínában, a csoport eladásainak 39 százaléka onnan jön. A BMW, a Honda és a Nissan az autóinak közel negyedét, a Mazda és a Daimler ötödét adja el Kínában. A Volkswagen és a GM fej-fej mellett a piac közel 15-17 százalékát viszi el, a többiek messze lemaradva, 6 százalék alatti piaci részesedéssel követik őket.